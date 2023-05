Glacann Malgosia na Polainne Gaelbhratach a scoile

Malgosia Rowinska leis an nGaelbhratach a bronnadh uirthi thar ceann a scoile, Coláiste Mhuirlinne, Gaillimh. Ní raibh Gaeilge ná Béarla aici nuair a bhog sí go hÉirinn

Tháinig os cionn 200 dalta as na coistí Gaelbhratach le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar an tsárobair a rinne siad le linn na bliana leis an nGaeilge a chur chun cinn ina gcuid scoileanna.

Trí cheardlanna, craic agus comhrá – gan trácht ar an gceol iontach le Tadhg – fuair na daoine óga blaiseadh de shaol mór na Gaeilge, agus spreagadh le bratach na Gaeilge a ardú ina saol féin.

Is cúis bhróid iad na daltaí go léir a bhí páirteach sna coistí, agus is cúis inspioráide í duine de na daltaí as Coláiste Mhuirlinne, Gaillimh, go háirithe.

Is as an bPolainn do Malgosia Rowinska, agus ní raibh focal Béarla ná Gaeilge aici nuair a chéadbhog sí go hÉirinn, ach bhí sé de phribh-léid ag Gaelbhratach an bhratach a bhronnadh uirthi ar son a scoile le daltaí eile ag an ócáid.

Tá Malgosia anois ag déanamh Ardleibhéal Gaeilge don Teastas Sóisearach agus beidh sí ag freastal ar chúrsa Gaeltachta i mbliana.

Bhí pléphainéal spreagúil agus suimiúil ann ar an lá; mar fhear an tí bhí Barra Ó Siochrú, an chéad Oifigeach Gaeilge lánaimseartha i gComhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe, agus ar an bpainéal bhí Éadaoin Fitzmaurice, duine d’ambasadóirí Sheachtain na Gaeilge 2023 agus gúrú ar na meáin shóisialta, Chloe Ní Ruairc, comhordaitheoir Gníomhaí Gaeilge le Conradh na Gaeilge, agus Eoin Ó Catháin, Eagraí Polaitíochta le RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Labhair siad faoi na gairmeacha difriúla atá ar fáil i saol na Gaeilge, an ról atá acu i saol mór na Gaeilge, agus na deiseanna breise a thug an Ghaeilge dóibh.

Ag labhairt di ag an mbronnadh, dúirt Edel Ní Bhraonáin, Comhordaitheoir Gaelbhratach: “Ceann de bhuaicphointí na bliana a bhíonn ann i gcónaí.

Tugann sé deis dúinn scoláirí ó gach cearn den tír a thabhairt le chéile agus a cheiliúradh.

“Bíonn a scéal féin ag gach scoil ach, rud amháin atá comónta idir na grúpaí seo ná go n-aithníonn siad tábhacht na Gaeilge agus go bhfuil iarrachtaí ar bun acu í a labhairt agus a chur chun cinn. Nach méanar dúinn a bheith ag plé le daoine óga a thugann an oiread sin fuinnimh agus spreagtha dúinn i gcónaí.”

Dúirt sí freisin: “Is é an aidhm atá againn ná labhairt na Gaeilge a normalú i scoileanna ar fud na tíre.

“Gabhann muid buíochas lenár maoinitheoirí, Foras na Gaeilge agus an Roinn Oideachais, agus ar ndóigh leis na scoileanna iontacha atá páirteach.

“Ár míle buíochas freisin le Leabharlann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a d’óstáil an t-imeacht i Leabharlann Uí Chriagáin ar champas Naomh Pádraig, Droim Conrach.”