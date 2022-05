Gairmiúlacht ag teacht ach foighne de dhíth fos

Vicky Irwin ag caitheadh a céad chaipín tar éis an bhua in aghaidh na hAlban

Chríochnaigh imreoirí rugbaí ban na hÉireann a bhfeachtas le bua in aghaidh na hAlban ag an deireadh seachtaine i gComórtas na Sé Náisiún TikTok.

Bua tábhachtach dóibh mar tugann sé spreagadh don fhoireann, go háirithe tar éis droch-chailliúint 69-0 a fhulaingt in aghaidh Shasana cúpla seachtain ó shin.

D’éirigh le Sasana – nó na Rósanna Dearga mar is fearr aithne orthu – an Chaithréim Mhór agus an comórtas a bhaint tar éis bua 24-12 ar an Fhrainc.

Is imreoirí gairmiúla iad foireann Shasana ó mhí Eanáir 2019 nuair a tugadh conarthaí lánaimseartha do na himreoirí. Roimh Chomórtas na Sé Náisiún i mbliana, fuair 12 imreoir as an Bhreatain Bheag conradh chomh maith le deichniúr as Albain.

Is mór an difear a dhéanann sé sin d’imreoirí atá in ann díriú ar an rugbaí go hiomlán. Caithfidh gairmiúlacht a bheith ann d’imreoirí na hÉireann agus tuigeann achan duine sin. Tá bearna ollmhór ann idir Sasana, an Fhrainc agus na foirne eile mar a sheasann sé faoi láthair.

I gcás na hÉireann, is amaitéaraigh iad uilig agus caithfidh siad dul ar ais ag obair an lá tar éis cluiche rugbaí, mar a léirigh an t-imreoir Aoife McDermott lena pictiúr ar na meáin shóisialta.

Cé nach bhfuil aon fhoireann ag iarraidh a bheith buailte 69-0, sílim go bhfuil an toradh tar éis an comhrá a leathnú amach ar cad atá cóir d’imreoirí.

Go háirithe agus muid ag súil go mbeidh siad ag feidhmiú ag an leibhéal is airde. Ach ní fiú comhrá leis féin, tá gníomh ag teastáil.

Dúirt Niamh Briggs, iar-imreoir de chuid na hÉireann agus í mar leas-chóitseálaí na hÉireann, “go bhfuil go leor rudaí ag tarlú sa chúlra chun feabhas a chur ar rudaí ach go dtógfaidh sé am”.

Bhí sí den tuairim fosta go gcaithfear go leor oibre a dhéanamh ag leibhéal na gclubanna, go bhfuil sraith bhríomhar ag teastáil le 10 bhfoireann nó níos mó le go mbeidh iomaíocht ghéar ann idir na foirne. Sin rud nach bhfuil ag tarlú faoi láthair.

Tá an chuma ar an scéal go mbeidh conarthaí de chineál éigin ann do Chomórtas na Sé Náisiún ó 2023 ar aghaidh ach tá dúshlán amach roimh an IRFU níos mó cailíní a mhealladh chun an spóirt.

Faoi láthair, níl dóthain imreoirí ann agus sin é an fáth go mbíonn na himreoirí céanna ag teastáil do na foirne seachtar an taobh agus 15 an taobh.

Tréimhse dhúshlánach atá amach roimh rugbaí na mban ach tréimhse ina bhfuil go leor deiseanna ann fosta. Foighne atá de dhíth ach ar a laghad tá gach duine ar aon intinn faoin mhéid a chaithfear a chur i bhfeidhm chun dul chun cinn a dhéanamh.