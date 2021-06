Gaeltacht na nDéise buailte le Covid ‘Deilte’

Tá Gaeltacht na nDéise buailte le ráig den athraitheach Deilte den choróinvíreas, a dearbhaíodh ag tús na seachtaine.

Tugadh le fios go raibh deich gcinn de chásanna tuairiscithe i bparóiste na Rinne Dé hAoine agus cluichí agus seisiúin traenála an chumainn CLG áitiúil curtha ar ceal agus an pháirc imeartha, Páirc Uí Shíocháin, dúnta ar feadh na seachtaine.

Tá an ráig seo den athraitheach Deilte den víreas ag teacht chun cinn sa Ghaeltacht ag an am céanna agus atá sé ag leathadh ar fud na tíre.

Dúirt an Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Leighis, gur den athraitheach Deilte suas le 20% de chásanna Covid-19 a tuairiscíodh le seachtain anuas agus thug sé ‘údar imní’ ar an bhfás seo ar líon na gcásanna.

“Tá sé thar a bheith tábhachtach go leanfadh daoine nach bhfuil imdhíonaithe go hiomlán an chomhairle leighis phoiblí.

“Cuirim san áireamh iad siúd atá ag fanacht ar an dara dáileog den vacsaín Astra-Zeneca.”

Is údar imní an fás seo de bharr go bhfuil sé ráite ag saineolaithe go bhfuil Deilte i bhfad níos tógálaí ná an t-athraitheach Alfa, an t-athraitheach a tháinig chun tosaigh in Kent Shasana, athraitheach a bhí níos tógálaí é féin ná bunleagan Covid-19.

Tá an scéal seo ag teacht ag am a bhfuil ré nua oscailteachta ag breacadh sa tír agus é i gceist go mbeadh cead ag daoine filleadh ar ól agus ithe taobh istigh i dtithe tábhairne agus bialanna ón 5 Iúil.

Tháinig sé chun solais an tseachtain seo freisin go raibh amhras ann faoin gcead a bhí ag tábhairneoirí deoch a dhíol le daoine a bhí ag baint úsáid as áiseanna taobh amuigh atá curtha ag fáil ag údaráis áitiúla fud fad na tíre.

Thug Coimisinéir na nGardaí, Drew Harris, le fios go mbeadh ‘discréid’ in úsáid ag na Gardaí agus iad ag maoirsiú na limistéar itheacháin agus ólacháin ar fud na tíre sna seachtainí atá romhainn.