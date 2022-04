Gaeltacht i Londain faoi lán seoil an deireadh seachtaine seo

Beidh Gaeltacht bheo bhríomhar ar leac an dorais ag an mBanríon Eilís an deireadh seachtaine seo nuair a rithfear sraith imeachtaí mar chuid de Ghaeltacht Chois Tamaise.

Conradh na Gaeilge i Londain atá ag reáchtáil an deiridh seachtaine a bheidh ag cur thar maos le himeachtaí ar nós dianchúrsa Gaeilge, preab-Ghaeltachta, céilí agus siúlóid Ghaelach timpeall ar Camden, croílár na n-imeachtaí.

Dar le Darragh Finn, Bleá Cliathach ó dhúchas ar ball é de Chonradh na Gaeilge i bpríomhchathair na Breataine, tá beatha nua san eagras le cúpla bliain anuas.

“Bhí an Conradh saghas marbh i Londain go dtí timpeall cúig bliana ó shin ach thug fear darb ainm Niall Ó Siadhail beatha nua dó.

“Seo é an chéad iarracht ar Ghaeltacht Chois Tamaise a eagrú – anuraidh bhí Comhdháil na Breataine againn, imeacht ar líne, ach i mbliana beidh muid ag casadh le chéile i bpearsan.”

Táthar ag súil le tuairim agus leathchéad duine a bheith ag freastal ar imeachtaí an deiridh seachtaine agus beidh meascán maith daoine ann, dar le Darragh.

“Tá daoine ann ón nGaeltacht agus lasmuigh, idir óg agus aosta, agus tá fáilte roimh gach éinne fad is atá suim bheag acu sa Ghaeilge,” arsa Darragh.

Deir an fógra atá ag iarraidh daoine a mhealladh le freastal ar imeachtaí: “Gach bliain, téann daoine ó Londain go dtí na Gaeltachtaí chun Gaeilge a labhairt agus a fhoghlaim—ach i 2022 tiocfaidh an Ghaeltacht go Londain.”

Tá an t-eagras ag tacú go láidir leis an bhfeachtas chun Acht Gaeilge a reachtú i dTuaisceart Éireann agus bíonn podchraoladh seachtainiúil acu dírithe ar fhoghlaimeoirí dar teideal Nuacht Mhall.

Beidh imeachtaí an deiridh seachtaine lonnaithe i dTeach Arlington in Camden agus deir Darragh gur féidir ticéid a chur in áirithe ar shuíomh Eventbrite.

Beidh fáilte roimh an mBanríon, a léirigh a suim sa Ghaeilge nuair a labhair sí cúpla focal ag dinnéar stáit i mBaile Átha Cliath le linn a cuairte stairiúil in 2011, a bheith páirteach!