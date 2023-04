Gaeil ar fud an domhain páirteach le chéile i Seachtain na Gaeilge 2023

Aodhán Ó Deá a bhí mar fhear an tí nuair a seoladh Seachtain na Gaeilge ar an Aonach, Contae Thiobraid Árann, an tseachtain seo

Tá an fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain ar ais inniu, ag ceiliúradh ár dteanga agus ár gcultúir dúchais le himeachtaí ar siúl ar fud na tíre agus níos faide i gcéin.

Beidh féile bhliantúil Sheachtain na Gaeilge le Energia ar siúl go dtí an 17 Márta agus beidh na céadta imeachtaí ann.

Is deis í Seachtain na Gaeilge le Energia do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí an teanga a úsáid, í a labhairt, í a fhoghlaim agus maireachtáil léi.

Is grúpaí deonacha agus pobail, comhairlí áitiúla, scoileanna, leabharlanna, agus eagrais cheoil, spóirt, ealaíne agus chultúrtha a eagraíonn imeachtaí ina gceantar féin do Sheachtain na Gaeilge. Tá imeacht spraíúil agus siamsúil ann do gach duine de gach aois.

Bhunaigh Conradh na Gaeilge Seachtain na Gaeilge mar chuid den athbheochan Ghaelach in 1902, agus tá sí ag dul ó neart go neart le blianta beaga anuas. Mar gheall air sin, d’fhás an fhéile ó sheachtain go dtí coicís ach gan an t-ainm a athrú mar gheall ar chomh haitheanta agus atá sé.

Seoladh Seachtain na Gaeilge le Energia Dé Sathairn ar an Aonach i dTiobraid Árann. Sheinn ceann de na bannaí Gaeilge is mó, Seo Linn, lá tar éis sheoladh a n-albaim nua.

Ar an Aonach bhí péinteáil aghaidhe, scéalaíocht, ceardlanna raidió, Giggles an Fear Grinn agus céilí mór ar siúl.

“Is dócha go bhfuil Seachtain na Gaeilge le Energia an-tábhachtach mar gheall ar na grúpaí pobail, chun fócas a thabhairt dóibh imeachtaí Gaeilge a chur ar siúl agus iad a chur chun cinn,” a dúirt Orlaith Nic Ghearailt, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge agus Fheachtais Feasachta Chonradh na Gaeilge.

“Spreagann sé daoine nach bhfuil páirteach in imeachtaí Gaeilge i rith na bliana b’fhéidir páirt a ghlacadh san fhéile chomh maith.

“Ba mhaith linn go mbeadh grúpaí nua gach bliain mar chuid den fhéile. B’fhéidir go bhfaigheann foghlaimeoirí muinín i rith na féile freastal ar imeacht agus go mairfidh an mhuinín sin agus go leanfaidh siad ar aghaidh leis an aistear teanga sin agus go bhfreastalóidh siad ar níos mó imeachtaí i rith na féile.”

Ainmníodh Maura Derrane, Manchán Magan agus Éadaoin Fitzmaurice mar ambasadóirí oifigiúla Sheachtain na Gaeilge i mbliana. Láithreoir teilifíse agus iriseoir í Maura, arb as Inis Mór ó dhúchas di. Scríbhneoir iomráiteach agus láithreoir faisnéise é Manchán, agus is cruthaitheoir í Éadaoin Fitzmaurice.

Ar fud na tíre, tá an oiread imeachtaí ar siúl chun an fhéile a cheiliúradh. Bíonn imeachtaí ar siúl i rith an lae agus san oíche, lena n-áirítear céilithe, drámaí, scéalaíocht, seisiúin cheoil, oícheanta filíochta, taispeántais scannán, ióga as Gaeilge, comórtais, tráth na gceist, cluichí agus go leor eile.

I mBaile Átha Cliath, tá breis agus fiche imeacht eagraithe ag Craobh Chluain Tarbh don cheantar. Tá fáilte roimh dhaoine ar gach leibhéal Gaeilge chuig na himeachtaí. Tá Pop Up Gaeltachtaí, Cabaret, Snámh sa Bhá, Grúpaí Spraoi, Seisiún Scéalaíochta, Baby Sensory as Gaeilge, Turas rothaíochta, Seisiúin Cheoil agus go leor imeachtaí eile ar bun.

I mBéal Feirste, mar chuid d’Fhéile an Earraigh, tá lá teaghlaigh ann, Camino Bhéal Feirste, Ciorcal Comhrá, Fite Fuaite Dianchúrsa Gaeilge, agus Gala 23, an Dinnéar Mór i Halla na Cathrach.

Is féidir eolas a fháil faoi imeachtaí na féile ag peig.ie agus Seachtain na Gaeilge a leanúint ar Twitter #snag.