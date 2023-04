Gach duine maslaithe anois ar chúis éigin

Rinne mná an tsacair rud éigin stairiúil an tseachtain seo caite – d’éirigh leo cáiliú do Chraobh Sacair an Domhain in 2023.

Sin an chéad uair a d’éirigh le haon fhoireann sacair ban dár gcuid comórtas mór le rá a shroichint. Tá moladh mór tuillte ag Vera Pauw agus na himreoirí uilig as an dóigh gur thochail siad bua 1-0 amach in aghaidh na hAlban.

B’iontach an rud é go mba í Amber Barrett a fuair an cúl cinniúnach. Bean as Dún na nGall a chaith go leor ama ar an Chraoslach lena seantuismitheoirí agus nach álainn an chaint a rinne sí faoin deichniúr a bhásaigh agus í ag tabhairt ómós den scoth dóibh?

Tá go leor cainte faoi ómós idir sin agus seo. Chuaigh amhrán a chan na peileadóirí ón ghrúpa The Wolfe Tones, Celtic Symphony, amach ar na meáin shóisialta leis an churfá “Ooh aah up the Ra” á cheol acu. Is léir go bhfuil tuairim ag gach duine faoi, agus tá go leor cainte ar an raidió agus teilifís faoi, mar aon le hailt sna páipéir nuachtáin faoi fosta.

Tá an-mheas agam ar Vera Pauw a tháinig amach ag gabháil leithscéil faoi, agus rinne an FAI agus na peileadóirí an rud céanna.

Ach go pearsanta mothaím go bhfuil go leor daoine ag cuartú údar a bheith maslaithe ar chúis éigin sa lá atá inniu ann. Ní féidir aon rud a rá níos mó gan duine éigin in áit éigin a bheith maslaithe. Cinnte, cuireann an curfá sin fearg ar go leor daoine mar is cuimhin leo cad a rinne an IRA agus an méid daoine a fuair bás. Roinnt daoine eile, tacaíonn siad leis an méid a rinne an IRA.

Ní dóigh liom go raibh na peileadóirí ag smaoineamh faoi ná ag iarraidh ráiteas polaitiúil a dhéanamh nuair a chan siad an t-amhrán. Bhí siad ríméadach leis an bhua agus bhí sé sin ar cheann de na hamhráin a canadh agus iad ag ceiliúradh sa seomra feistis.

Is mór an trua é go bhfuil muid ag caint faoi seo, in áit a bheith ag caint faoin éacht atá déanta acu. Ach cé go raibh sé iontach go bhfaca muid na mná ag buachaint agus ag ceiliúradh, bheinn ag moladh gan beoshruthú a ligint sa seomra feistis an chéad uair eile.

Tá sé go deas an ceiliúradh a fheiceáil ach ag an am céanna, ní féidir leis an domhan gach rud a fheiceáil. Is sa seomra feistis a mba chóir do roinnt rudaí fanacht.