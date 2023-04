GAAGO tosaithe i rith neart cluichí iontacha

Thaitin mo chéad deireadh seachtaine go mór liom ag obair le GAAGO agus ag cur cluichí i láthair ó Staid an Phiarsaigh i nGaillimh agus as Páirc Uí Chíosóg in Inis.

Bhí muid ag súil go mbeadh aimsir den chéad scoth againn ar an Satharn i nGaillimh ach ar an drochuair ní mar a shíltear a bhítear. Bhí sé ag cur báistí don chuid is mó den lá, ach sin Gaillimh.

Bím ag magadh le m’fhear céile i gcónaí chomh luath is a théim trasna na Sionainne agus an comhartha bóthair ‘Fáilte go Gaillimh’ a fheiceáil, tosaíonn sé ag cur fearthainne. D’fhéadfadh sé gur comhtharlú é seo mar bhí an chuid eile den tseachtain gleoite.

Ar aon nós, bhí na cluichí iontach. D’éirigh le Gaillimh an lámh in uachtar a fháil ar Loch Garman 0-24 le 2-12 le taispeántas i bhfad níos fearr ó Ghaillimh sa dara leath.

Fuair Evan Niland 0-13 agus gradam laoch na himeartha. D’aimsigh sé 0-7 ón imirt. Bhí na pointí ag teastáil go géar ó fhoireann Henry Shefflin mar caithfidh siad taisteal go Cill Chainnigh Dé Domhnaigh.

Bhí an bua ag Cill Chainnigh ar an Iarmhí ach léireoidh an cluiche seo cá seasann an dá fhoireann. Seans maith go bhfeicfidh muid iad in aghaidh a chéile arís i gCluiche Ceannais Laighean amach anseo.

Do Loch Garman, cuirfidh siad fáilte roimh Aontroim Dé Sathairn. Fuair siad pointe in aghaidh Átha Cliath mar chríochnaigh an cluiche ar comhscór. D’imir Loch Garman go maith sa chéad leath le Liam Óg McGovern ar fheabhas, ach is buille mór dóibh nach raibh Lee Chin ná Damien Reck ábalta imirt mar gheall ar ghortuithe.

Tá an chuma ar an scéal go mbeidh an cluiche i mbabhta a trí idir Loch Garman agus Áth Cliath i bPáirc an Chrócaigh an-chinniúnach sa rás don tríú háit.

Bhí an-obair déanta ag Port Láirge in aghaidh Luimnigh agus bhí mí-ádh orthu nach bhfuair siad rud éigin ón chluiche sin. Beidh Port Láirge ag dul go Páirc Uí Chaoimh ach beidh siad gan Tadhg De Búrca don chuid eile den bhliain tar éis gur bhuail drochghortú eile é in aghaidh Luimnigh. Guíonn muid gach rath air.

Tá dúshlán mór roimh Brian Lohan meon a fhoirne a ardú don chluiche Dé Sathairn in aghaidh Luimnigh. Chaill siad 5-22 le 3-23 i gcluiche den scoth i gcoinne Thiobraid Árann ag an deireadh seachtaine ach bhí drochlá ag an chúl báire Eamonn Foudy a bhí ag cur geansaí an Chláir air den chéad uair.

Botúin agus seansanna amú a chuir isteach go mór ar an fhoireann. Rinne Cathal Barrett sár-jab ar Tony Kelly a bhí an-chiúin chomh maith le Shane O’Donnell agus Peter Duggan. Bhí Aidan McCarthy ar fheabhas ach ní dóigh liom go bhfaighidh sé an spás céanna Dé Sathairn. Tá baol mór ann nach mbeidh aon phointe ag an Chlár roimh chuairt Chorcaí ar an 21 Bealtaine.

Sa pheil beidh na babhtaí leathcheannais i gCúigí Uladh agus Laighean ar siúl, le Muineachán agus Doire mar cheann mór a bhfuil mé féin ag súil go mór leis. Neart peile agus iomána ar siúl arís agus bainigí an-sult as.