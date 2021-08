Freagraí ag Ciarraí ar cheisteanna Thír Eoghain

Ag an dara hiarracht, beidh cluiche leathcheannais peile againn idir Tír Eoghain agus Ciarraí Dé Sathairn i bPáirc an Chrócaigh.

Cuireadh siar é ón 14 Lúnasa mar gheall ar chásanna Covid i gcampa Thír Eoghain agus ní raibh siad in ann imirt an lá sin. Beidh le feiceáil cén tionchar a bheas aige sin ar imreoirí Thír Eoghain. Chuir Covid isteach go mór orthu agus le heaspa fuinnimh agus tuirse mar shiomptóim ag an víreas, seans maith nach mbeidh gach imreoir céad faoin gcéad ag an deireadh seachtaine.

Cibé rud, tá cluiche leathcheannais le buachaint agus is iad Maigh Eo atá ag fanacht ar na buaiteoirí tar éis a mbua drámatúil ar sheaimpíní na hÉireann le sé bliana anuas, Áth Cliath.

Is iad Ciarraí rogha na n-údar ach níl cluiche imeartha acu ón 25 Iúil, beagnach cúig seachtaine ó shin. Níl aon scrúdú faighte acu ó chríochnaigh an cluiche idir iad féin agus Áth Cliath ar chomhscór sa tsraith.

Fuair siad an lámh in uachtar ar an Chlár le 17 cúilín i mbabhta ceathrú ceannais na Mumhan, 11 phointe ar Thiobraid Árann sa chluiche leathcheannais agus 22 pointe an bhearna a bhí idir iad agus Corcaigh i gcluiche ceannais na Mumhan. Buanna dochreidte ach cad atá foghlamtha acu fúthu féin?

Ar an chéad dul síos, tá siad in ann scóráil. D’aimsigh siad 13 chúl i gceithre chluiche sa tsraith, le ocht gcinn aimsithe acu sa chraobh i mbliana. Tá an-obair á déanamh ag na tosaithe.

Tá 2-21 faighte ag Seán O’Shea le trí chluiche (2-10 ón imirt), 2-11 ó David Clifford agus 0-6 ó Paudie Clifford. Ón bhinse, tá leithéidí Killian Spillane tar éis 0-8 a aimsiú le Micheál Burns, Adrian Spillane agus Tommy Walsh ag cur go mór leis an fhoireann nuair a thagann siad isteach.

Bhí ceist faoina gciceanna amach sa chéad chluiche ach tá cuma níos socra orthu le Shane Ryan sna cúil. Ach níl aon cheist ná brú curtha orthu go dtí seo agus go dtí go bhfeicfidh muid sin, ní fios fós cé chomh maith is atá siad. Tá achan rud acu ach foghlaimeoidh muid níos mó Dé Sathairn.

Maidir le Tír Eoghain, bhuail siad an Cabhán le ocht gcúilín i gcluiche ceathrú ceannais Uladh, sé phointe an bhearna a bhí sa bhabhta leathcheannais in aghaidh Dhún na nGall, le bua cúilín an difear idir iad féin agus Muineachán i gCluiche Ceannais Uladh. Rud a sheas amach sa chluiche sin ná an ról a bhí ag Niall Morgan agus Rory Beggan sna cúil agus feicfidh muid an mbeidh Morgan mar dhuine breise ag Tír Eoghain mar a bhí in aghaidh Mhuineacháin agus cén freagra a bheas ag Ciarraí air sin?

Tá píosa ama caite ó chuir ceachtar foireann chun páirce agus caithfidh tú dul le Ciarraí chun buachaint ar an méid atá feicthe againn dóibh le cúpla mí anuas. Táim ag súil go gcuirfidh Tír Eoghain neart ceisteanna orthu ach beidh na freagraí ag Ciarraí.