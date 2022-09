Folúntas mór ag Laighin agus Stuart Lancaster ag imeacht

Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tar éis seacht mbliana, beidh Stuart Lancaster ag fágáil Chúige Laighean chun jab mar phríomh- chóitseálaí ar Racing 92 a thógáil ag deireadh an tséasúir.

Seo an chéad uair ó d’fhág sé an jab mar chóitseálaí ar Shasana a bheidh sé go hiomlán sa spotsolas. Gan dabht, is cailliúint an-mhór é, ní hamháin mar gheall ar a chumas teicniúil ar an pháirc rugbaí ach mar gheall ar na bealaí eile gur chuidigh sé leis na himreoirí, chun an méid is fearr dóibh féin a chur chun cinn.

Bhí tionchar an-mhór aige ar na himreoirí agus ar an fhoireann bhainistíochta timpeall air agus mothóidh Laighin uathu go mór é.

Ar cheann de na gnéithe ar chuidigh sé go mór leis tá ceannaireacht agus sin ábhar a bhí gar dá chroí. Rinne sé roinnt podchraoltaí le Off The Ball faoin ábhar sin, ach ceann a sheas amach dom ná an ceann a rinne sé le Ger Gilroy trí bliana ó shin ag caint faoi cheannaireacht agus an turas a bhí aige féin.

Bhí agus tá an-dúil aige sna himreoirí agus luaigh sé chomh tábhachtach is atá ceannaireacht agus forbairt do na himreoirí. Ach an sprioc a bhí aige ná “níos mó uirlisí a chur ar fáil do na himreoirí atá i lár na bhfichidí ná mar a bhí agam féin, ionas go mbeidh siad in ann forbairt mar cheannairí”.

Ach cad a chiallaíonn ceannaire? Ciallaíonn sé duine atá sásta iad féin a chur chun tosaigh agus a nguth a úsáid.

Is féidir foghlaim cén dóigh a bheith i do cheannaire ach mar is eol dúinn uilig, nuair a bhaineann sé leis an chine dhaonna, tá daoine sásta leanúint agus daoine eile sásta a bheith chun tosaigh.

Is ionann ceannaireacht, áfach, agus a bheith ábalta do thionchar a úsáid. Sílim gur rud thar a bheith cumhachtach é seo mar bíonn tionchar ag gach duine ar rud éigin.

Cuimhnítear i gcónaí ar na ceannairí mór le rá timpeall na cruinne atá sofheicthe, ach bíonn tionchar againn uilig inár dteaghlach, inár n-áit oibre, inár bpobal agus inár bhfoireann spóirt.

Is linne an rogha ar cad a dhéanann muid lenár nguth. Ach in amantaí, bíonn faitíos orainn é a úsáid.

Luaigh Stuart go gcaithfidh tú aithne a chur ort féin mar dhuine chun a bheith éifeachtach mar cheannaire.

Cad iad na laigeachtaí agus láidreachtaí atá agat mar dhuine? Nuair atá aithne againn orainn féin, tá muid in ann cuidiú a thabhairt do dhaoine eile. Ní stopann ceannairí ag foghlaim, rud atá thar a bheith spéisiúil dúinn uilig.

Is dócha gur pointe tábhachtach é sin do Stuart. Ba mhaith leis leanúint ar aghaidh ar a thuras chun tuilleadh a fhoghlaim in áit eile agus an t-eolas atá imreoirí Laighean ag sú isteach le tamall a roinnt le himreoirí óga Racing 92. Nach bhfuil an t-ádh leo?

Guíonn muid achan rath ar Stuart ina chéad turas eile.