Foireann Rugbaí Cathaoireacha Rothaí na hÉireann ar thóir áit a fháil i gCraobh an Domhain

Foireann na hÉireann ar a mbealach go dtí an Iorua

Feicfear Foireann Rugbaí Cathaoireacha Rothaí na hÉireann ag imirt sna babhtaí cáilithe do Chraobh na hEorpa inniu leis an chomórtas á reáchtáil ag an Iorua.

Seo an chéad uair ó 2018 a bheidh Éire ann agus is i nGrúpa B atá siad. Deich bhfoireann atá ann agus beidh na hÉireannaigh in aghaidh na Fionlainne ag a 12.00in, Poblacht na Seice ansin ag a 5.00in agus amárach tabharfaidh siad aghaidh ar an tSualainn ag meán lae sula gcasfaidh siad leis an Iorua ag a cúig a chlog.

Is é an aidhm atá ag an seachtar imreoirí atá ar fhoireann na hÉireann ná ceann de na trí áit atá ar fáil do Chraobh Cathaoireacha Rothaí an Domhain sa Bhreatain Bheag in 2023 a bhaint amach.

Tagann na himreoirí ó thrí chlub éagsúla, ina measc John McCarthy (Rebel Wheelers), Alan Patterson (Ulster Barbarians), Jade Flynn Hurley (Rebel Wheelers), Deirdre Mongan (Ulster Barbarians), Christopher Meneilly (Ulster Barbarians), Alan Dineen (Rebel Wheelers) agus Alan Mulhall (Laois Lions).

Is í Lynn Cromie bainisteoir na foirne, le Eleanor Lucey mar chóitseálaí leo.

Tugann Michael Kearney tacaíocht don fhoireann mar mheicneoir agus is iad Teresa Dineen agus Alan Dodds an chuid eile den fhoireann tacaíochta.

Imrítear ceithre cheathrú a mhaireann ocht mbomaite an taobh i ngach cluiche ach is féidir leis na cluichí dul níos faide ná sin ag brath ar an chlog. Stopann an clog achan uair a shéidtear an fheadóg.

Is iad an Pholainn, an tSualainn, Éire agus an Ísiltír na foirne is fearr ar liosta na hEorpa agus tá an-seans ag Éirinn áit a bhaint amach sa Bhreatain Bheag an bhliain seo chugainn.

Chaith foireann na hÉireann am in Barcelona ag campa le déanaí, rud a chuidigh go mór le réiteach don chomórtas tar éis cúpla bliain gan imirt mar gheall ar Covid.

Tá meascán ar an fhoireann idir imreoirí úra agus imreoirí ag a bhfuil taithí. Tá Alan Patterson ar dhuine de na himreoirí nua agus é ag súil go mór leis an dúshlán atá amach rompu.

“Bíonn brú i gcónaí ann uair ar bith go n-imríonn tú i gcomórtas ach tá muid ag iarraidh ceann den trí áit sin a aimsiú,” a dúirt sé an tseachtain seo.

“Beidh le feiceáil cé chomh maith is a imreoidh muid le chéile mar fhoireann mar ní raibh mórán seans againn comórtaisí a imirt le chéile ach tá muid dearfach gur féidir linn sin a dhéanamh.”

Is in Skien Aktivitetspark, ó dheas den phríomhchathair Osló, a bheas an comórtas ar siúl agus tá na cluichí uilig le feiceáil beo ar an idirlíon: https://www. facebook.com/rugbynorge/videos/.

Guíonn muid gach rath ar an fhoireann.