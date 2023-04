Foireann níos tábhachtaí ná duine amháin i gcónaí, Ronaldo

Ní den chéad uair é go bhfuil an t-imreoir peile Cristiano Ronaldo sna nuachtáin. An uair seo mar gheall ar an dóigh gur fhág sé an taobhlíne chun dul isteach sna seomraí feistis agus cluiche Manchester United fós ag dul ar aghaidh.

Bhuaigh United 2-0 in aghaidh Tottenham Hotspur ach bhí sé thar a bheith soiléir go raibh Ronaldo feargach nach raibh sé ag imirt. Tháinig an scéal amach tar éis an chluiche gur chuir a bhainisteoir Erik ten Hag ceist air dul isteach mar ionadaí ach dhiúltaigh Ronaldo dó.

Taobh amuigh de Roy Keane, ní fhaigheann tú mórán daoine nach bhfuil ag tabhairt amach faoi iompar Ronaldo agus cé chomh páistiúil is a bhí sé. Cén teachtaireacht é sin dá chomhghleacaithe gan a bheith sásta an fhoireann a chur chun cinn seachas a bheith ag smaoineamh air féin?

Ghabh Ronaldo a leithscéal ar bhealach ar Twitter ach is léir nach bhfuil mórán grá idir é féin agus ten Hag. Is mór an peaca é nach bhfuair Ronaldo cead fágáil nuair a bhí sé ag iarraidh mar go bhfuil an baol ann dó anois go ndéanfar dearmad ar cé chomh maith is atá sé mar imreoir.

Neosfaidh an aimsir ach tá mé ag déanamh go mbeidh sé ag fágáil go luath. Ní chuidíonn sé dá chás go bhfuil torthaí United ag feabhsú gan é agus neartaíonn sé cás ten Hag é a fhágáil amach ón fhoireann.

An mhalairt a bhí i gceist le gradaim an CLG do na himreoirí ó chomórtais Lory Meagher, Nickey Rackard, Christy Ring, Sheosaimh Mhic Dhonncha agus Corn Tailteann a bronnadh i bPáirc an Chrócaigh Dé hAoine. Bhí an t-ádh liom a bheith mar bhean an tí dó agus b’iontach an ócáid é agus aitheantas ceart tugtha do na himreoirí.

Sheas agallamh amach le hImreoirí na Bliana go háirithe dom agus iad ag caint faoi cé chomh deas is a bhí sé an gradam a fháil ach ní bhfaighidh siad é gan tacaíocht óna gcomhghleacaithe.

Fuair Damian Casey as Tír Eoghain Imreoir na Bliana do Chorn Nickey Rackard agus bhí gach duine ina seasamh nuair a tháinig a athair Seán agus a chara Aodán ar an stáitse chun an gradam a ghlacadh.

Fuair Damian bás go tragóideach i mí an Mheithimh agus bhí gach duine ag smaoineamh ar a mhuintir. Labhair Seán go hálainn faoina mhac agus cé chomh neamhleithleach is a bhí sé mar dhuine.

Bhí sé ina laoch do Thír Eoghain, ag aimsiú 39 cúl agus 908 pointe ó chuir sé geansaí idirchontae air den chéad uair in 2012.

Sainmhíníonn an neamhleithleachas Damian mar dhuine agus ba léir an méid measa agus ómóis a bhí ag daoine agus a chomhghleacaithe dó.

Ba chóir do Ronaldo smaoineamh ar cén oidhreacht atá sé ag iarraidh a fhágáil ina dhiaidh. Ní féidir a rá faoi láthair ach go bhfuil sé neamhleithleach.