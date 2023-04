Físeán ceoil a chonacthas 300,000 uair ar Facebook

As Gaeltacht Chonamara iad Séamus agus Caoimhe Ní Fhlatharta agus d’eisigh siad a gcéad EP i mbliana. Tá cáil orthu as a gcuid amhránaíochta ar an sean-nós agus as a gcuid socruithe uathúla d’amhráin Ghaeilge agus Bhéarla.

Sheinn an dís Eileanór na Rún, atá ar cheann de na sé amhrán ón chéad EP seo acu. Niamh Ní Ruadhagáin a ghlac draíocht a gcuid tallainne san fhíseán sular sheinn an bheirt ag a gceolchoirm a bhí díolta amach sa Chultúrlann i mBéal Feirste mar chuid de Tradfest Bhéal Feirste.

Tháinig an-tóir ar an fhíseán a chruthaigh Niamh go tapa. Roinneadh an físeán i Meiriceá agus i gCeanada, ar fud na hEorpa agus san Astráil.

Dúirt Séamus agus Caoimhe: “Tá sé an-speisialta daoine ó gach cearn den domhan a fheiceáil ag plé lenár dteanga agus lenár gcultúr ar bhealach chomh dearfach sin. Míle buíochas do chách i gCultúrlann McAdam-Ó Fiaich as oíche an-speisialta ag an Belfast Tradfest.”

Niamh Ní Ruadhagáin – atá ag obair mar Oifigeach Margaíochta don Chultúrlann – a chruthaigh an físeán. “Is lucht leanúna mór de Shéamus agus Caoimhe mé agus táim á leanúint le tamall. Ba é sin mo chéad uair iad a fheiceáil agus a chloisteáil agus bhí mé ag iarraidh rud éigin mar seo a dhéanamh.

“Tá sé tuillte go mór acu agus táim chomh sásta é sin a dhéanamh dóibh.”

Dúirt Niamh gur scaipeadh an físeán go tapa agus gurb iad Gaillimh, Baile Átha Cliath agus Ontario i gCeanada na trí réigiún is mó.

“Léiríonn sé duit go n-aistríonn ceol is cuma cén teanga.”

Dúirt stiúrthóir Ealaíne TradFest, Dónal O’Connor: “Bhí ceolchoirm Shéamuis agus Chaoimhe sa Chultúrlann ar fheabhas. Nuair a bhíonn beirt ón teaghlach chéanna ag canadh le chéile, tá rud éigin go háirithe draíochtúil agus speisialta faoin cheol.

“Tá fás ag teacht ar Tradfest agus ba í an bhliain seo an dara féile gheimhridh a bhí againn. I mí Iúil, beidh an cúigiú féile ceoil thraidisiúnta shamhraidh ar siúl i mBéal Feirste.

“Chonaic muid an deis scoil gheimhridh a chruthú do dhaoine óga agus na ceoltóirí is fearr a thabhairt go dtí an chathair, sin mar a thosaigh sé agus tá sé ag dul ó neart go neart.”

Dúirt bainisteoir Shéamuis agus Chaoimhe, Barbara Galavan: “Bhí líon dochreidte radharcanna aige in achar an-ghearr. Is rud uathúil é an rud a dhéanann Séamus agus Caoimhe – go háirithe na harmóiní gutha speisialta a tháirgeann siad.

“Ó chuaigh sé ‘viral,’ tá ionaid agus féilte ar fud an domhain i dteagmháil linn agus iad ag iarraidh ar Shéamus agus Caoimhe cuairt a thabhairt orthu. Breathnaíonn an todhchaí an-gheal dóibh!”