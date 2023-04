Fiántas tíre, craic agus suaimhneas intinne... gabh chuig na hoileáin

Tugann láithreoir An Cósta Thiar Áine Ní Bhreisleáin treoir dúinn chuig na háiteanna is fearr le haghaidh saoire ar Oileáin Árann amach ó chósta na Gaillimhe

Má tá fiántas tíre uaibh, craic leis na hoileánaigh féin nó suaimhneas intinne agus athrú saoil ar feadh deireadh seachtaine, tugaigí cuairt ar oileán ar bith thart ar an chósta.

I mo chuid blianta ag obair sna meáin bhí an t-ádh orm cuairt a thabhairt ar go leor acu, ar laethanta vótála, do cheiliúradh agus féilte, agus le hagallaimh a thaifeadadh le bunadh na háite.

Chaith mé go leor de m’óige ar oileáin amach ó chósta Ghaoth Dobhair le mo theaghlach, ar Ghabhla, Inis Meáin agus Inis Sionnaigh go háirithe.

Ní ar Dhún na nGall atá mo mholtaí dírithe an tseachtain seo, ach níos faide síos cósta thiar na tíre – molaim daoibh sciuird a thabhairt ar thrí Oileán Árann. An tseachtain seo caite bhí muid in Inis Oírr – anois tá muid ag dul go dtí Inis Mór agus Inis Meáin.

Ag toiseacht ar an talamh tirim agus ar tír mór, mar a thugann muid air, tá cúpla rogha agaibh le dul chuig na hoileáin seo. Ó chathair na Gaillimhe, gabhaigí chuig na duganna agus léimigí ar bhád úr Aran Island Ferries – tá turas acu thart ar Aillte an Mhothair ar an bhealach go hInis Mór.

As Ros an Mhíl, atá tuairim is 37km as Gaillimh, tá Aran Island Ferries ag freastal ar na trí oileán agus tá seirbhís bus acu ó lár na cathrach chuig an chalafort.

Is féidir dul chuig na hoileáin fosta as Dúlainn i gContae an Chláir leis na comhlachtaí Doolin2Aran nó Doolin Ferries.

Daoibhse nach bhfuil go maith ar an fharraige – nó a bhfuil brú ama oraibh – is féidir eitilt as Aerfort na Mine in Indreabhán agus ní thógann eitilt ach thart faoi 10 mbomaite. Bíonn idir dhá agus ceithre eitilt fillte sa lá ann agus cuirfear in airde ar na scálaí sibh le meáchan an eitleáin a chinntiú!

Thig libh turas lae a dhéanamh ar na hoileáin seo, ach má tá am agaibh, fanaigí oíche nó dhó leis an atmaisféar a shú isteach ar bhur sáimhín só, gan deifir ar bith – glacaigí sos!

Inis Mór – tá fuílleach le feiceáil agus le déanamh anseo! Is féidir rothar a fháil ar cíos, tacsaí a fháil, siúl nó turas a fháil ar cheann de na carranna le tiománaí jarvey agus capall. Cuireann Aran Off Road Experience turais jíp ar fáil leis an oileán a fheiceáil ar shlí neamhghnáth.

Ó thaobh lóistín de, tá Óstán Árann i gCill Rónáin agus brú ansin fosta, tithe leapa agus bricfeasta lonnaithe ar fud an oileáin, tithe aonair agus árasáin le ligean ar cíos, tá faighneoga adhmaid ag Aran Glamping do ghrúpaí agus lánúineacha agus tá láthair champála acu fosta ar imeall na trá in aice Chill Rónáin.

Bheinn anseo go Lá Sheoin Dick ag moladh áiteacha le bia a fháil ar Inis Mór – tús maith ná dhul ar Thuras Bidh le Gabriel as Cáis Ghabhair Árann ar fud an oileáin. Gheobhaidh sibh sceallóga blasta agus uachtar reoite sa Galley i gCill Rónáin, milseáin bhlasta ag Man of Aran Fudge a bhfuil bothán acu ag ionad cuairteoirí Dhún Aonghusa.

Tá togha an cheoil agus bia mara Tigh Joe Watty – áit atá á reáchtáil ag Clann ceolmhar Uí Fhlaithearta – seans go gcluinfeá Pádraig Jack anseo!

Tá rogha bhreá bidh san Bayview agus cácaí agus lón galánta le fáil i dTigh Nan Phaidí i gCill Mhuirbhigh. Bíonn ceol go rialta san Bar (An American mar a tugadh air tráth) i gCill Rónáin.

Beidh obair agaibh cuairt a thabhairt ar na láithreacha ar fad ar an oileán in aon lá amháin, nó fiú i ndeireadh seachtaine! Ar ndóigh, thug comórtas tumadóireachta Red Bull ardán idirnáisiúnta do Pholl na bPéist, cóngarach do Ghort na gCapall, agus bíonn na sluaite ag tarraingt ar Dhún Aonghusa, ar Dhún Dhúchathair agus ar Dhún Eoghanachta.

Tá trá le brat ghorm i gCill Mhuirbhigh agus más spéis libh an fharraige, tá ionad tumadóireachta Aran Dive Academy lonnaithe ar Inis Mór, do thosaitheoirí agus daofa siúd a bhfuil taithí acu .

Cuirigí bhur gceann isteach i siopa Bhláth na Mara, a bhfuil táirgí déanta as feamnach acu agus bronntanais dheasa agus tá go leor áiteacha ag díol cheardaíocht an oileáin – ábhar cniotála go háirithe.

Inis Meáin, an t-oileán i lár báire – agus an t-oileán is lú daonra.

Tá go leor lóistín bia agus leapa ar fáil agus tá clú agus cáil ar Inis Meáin Restaurant and Suites, ach bheadh an t-ádh ort spás a fháil anseo thar oíche! Níl ach tábhairne amháin ar an oileán, Teach Ósta Inis Meáin, ach tá bia ar fáil san Dún agus Tig Conghaile fosta.

Seans go bhfaca sibh an t-aisteoir ó Grey’s Anatomy Patrick Dempsey agus geansaithe deasa ó Chniotáil Inis Meáin air – thug sé cuairt ar Inis Meáin anuraidh. Mholfainn daoibh dul go Siopa agus Monarchan Cniotála an oileáin, le blaiseadh den traidisiún ársa seo a fháil – agus aithris a dhéanamh ar Phatrick!

Tá rothair le fáil ar cíos ag an ché nuair a shroicheann sibh an t-oileán nó gabhaigí ar cheann de na lúib siúil thart ar an oileán. Bainigí sult as tírdhreach nádúrtha cloiche an oileáin agus ealaín lámhdhéanta na mballaí atá ina seasamh leis na cianta.

Tugaigí bhur n-aghaidh ar na láithreacha ársa, Dún Chonchúir agus Dún Fearbhaí, nó caithigí seal ag amharc uaibh ar chathaoir Synge, an scríbhneoir a fuair tobar na samhlaíochta ar an oileán. Tá a theach ar an oileán go fóill.

Mholfainn dul a fhad le Séipéal Mhuire gan Smál agus sibh ag spaisteoireacht le súil a chaitheamh ar fhuinneoga gloine a dearadh i stiúideo Harry Clarke.

Thig snámh nó snorcláil ar na tránna deasa agus má bhíonn spás ar fáil ag an chraoltóir Aedín Ní Thiarnaigh, gabhaigí ar thuras léi ag cur eolas ar bhláthanna fiáine flúirseacha an oileáin – tá sí ar Instagram ag Bláthanna Fiáine.

Ní miste cén ceann d’Oileáin Árann a dtéann sibh ar cuairt chucu, beidh dúil ag óg agus níos sine iontu, má fhaigheann sibh aimsir dheas agus na bróga siúil a bheith oraibh, caithigí culaith snámha sa mhála agus bainigí lán na súl d’áilleacht na n-oileán seo.

Leanfaidh muid orainn go tír mór agus Gaillimh don chéad sciuird eile!