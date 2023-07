‘Fiafraíodh díom an fiú do theifigh Gaeilge a fhoghlaim, ach tá teifigh timpeall na hEorpa agus foghlaimíonn siad teangacha áitiúla’

Ach de bharr ionradh na Rúise, tá breis agus 15,000 páiste Úcránach ina dteifigh sna scoileanna in Éirinn anois agus iad ag foghlaim Gaeilge. Tá roinnt acu ina gcónaí sna ceantair Ghaeltachta lena dtuismitheoirí agus tá siad páirteach sa phobal Gaeltachta.

Tá éacht déanta ag pobal na hÉireann chun fáilte a chur roimh theifigh ón Úcráin sna ceantracha Gaeltachta, ach is léir go bhfuil a lán cabhrach ó pháistí Úcránacha agus a dtuismitheoirí le Gaeilge mar theanga phobail agus oideachais.

Bhí an-bhród orm a bheith páirteach i dtionscnamh le Tuismitheoirí na Gaeltachta chun tacaíocht a thabhairt do pháistí óga ón Úcráin chun Gaeilge a fhoghlaim.

Tá leabhar dathúcháin dátheangach Gaeilge-Úcráinise do pháistí óga le foilsiú ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Rinne Fearghas Mac Lochlainn an obair ealaíne agus cumadóireachta. D’aistrigh mé é ón nGaeilge go hÚcráinis.

Is cosúil le foclóir beag é. Tá focail agus nathanna cainte comónta a úsáideann páistí ann – beannachtaí, mo chlann, sa rang, ábhair scoile, obair bhaile, mo cholainn, bia agus deoch, éadaí agus mar sin de.

Tá sé maisithe go hálainn. Is féidir le páistí óga spraoi leis agus foghlaim ag an am céanna agus é a dhathú sa rang nó sa bhaile. Beidh an leabhrán ar fáil saor an aisce an fómhar seo chugainn.

Ach seo é an rud is tábhachtaí: tá fuaimniú na leabhrán as Gaeilge agus as Úcráinis ar fáil. Is féidir éisteacht leis ar líne trí chód QR ar gach leathanach.

Rinne daltaí Úcránacha agus Éireannacha atá ag freastal ar Scoil Cholmáin i Maínis i nGaeltacht Chonamara an guthú. Is Bunscoil Ghaeltachta i gcroílár Chonamara í Scoil Cholmáin. Bhí ionadh agus gliondar ar na páistí Úcránacha nuair a tháinig Úcráiniseoir eile (mise) isteach sa scoil chucu!

Thaifead páistí ó Mhaínis an fuaimniú Gaeilge agus thaifead páistí ón Úcráin an fuaimniú Úcráinise. Rinne siad éacht agus tá súil agam gur bhain siad sult as an bpróiseas taifeadta chomh maith.

Bhí an-áthas orm a bheith ag labhairt leis na páistí Úcránacha agus comhairle a chur orthu agus muid i mbun taifeadta.

Tá a fhios ag an saol mór go bhfuil sé an-éasca ag páistí teanga nua a fhoghlaim, go háirithe nuair a bhíonn siad ag foghlaim theanga phoiblí na háite ina bhfuil siad ina gcónaí. Nuair a bhíomar ag taifeadadh ainmneacha na ndathanna le páistí Úcránacha, bhí cás amháin nuair a dúirt gasúr ainm an datha as Gaeilge in áit é a rá as Úcráinis. Chuir sin muid go léir ag gáire ach léirigh sé raibh Gaeilge ceart go leor ag an bpáiste seo cheana féin!

Gan amhras, tá sé níos éasca ag na páistí Úcránacha is óige Gaeilge a fhoghlaim. Foghlaimíonn siad í trí spraoi leis na múinteoirí. Tá níos mó cabhrach ó pháistí níos sine. De ghnáth, bíonn páistí Úcránacha níos sine ag déanamh staidéir sna scoileanna in Éirinn ar maidin, ach bíonn siad ag foghlaim agus ag déanamh obair bhaile do scoileanna Úcránacha ar líne um thráthnóna. Cuireann sé sin brú breise orthu.

Agus níl a fhios ag aon duine cathain a bheidh siad in ann filleadh abhaile go dtí an Úcráin. Agus ceist eile is ea cé mhéad tacaíochta le Gaeilge is cóir a thabhairt do theifigh fhásta agus an fiú é ar an gcéad dul síos.

Fiafraíodh díom uaireanta an fiú do theifigh Úcránacha sna ceantracha Gaeltachta Gaeilge a fhoghlaim. Déantar talamh slán de go bhfuil sé níos éascaí ag teifigh Béarla a labhairt. Ach tá freagra amháin agam: tá teifigh Úcránacha timpeall na hEorpa agus foghlaimíonn siad teangacha áitiúla i ngach áit. Níl mórán Béarla ag an gcuid is mó de na hÚcránaigh ar an gcéad dul síos, go háirithe ag daoine fásta nó daoine aosta. Ag an am seo, nuair nach bhfuil a fhios ag Úcránaigh cad atá i ndán dóibh, tá sé tábhachtach a bheith páirteach sa phobal ina bhfuil siad ina gcónaí anois.

Fuair togra Thuismitheoirí na Gaeltachta tacaíocht ón gClár Gníomhachtaithe Pobail don Chuimsiú Sóisialta atá á mhaoiniú ag Forbairt Tuaithe na Gaillimhe. Is é an aidhm atá ag an gClár ná cabhair a thabhairt do lánpháirtíocht mhuintir na hÚcráine i bpobail áitiúla agus spreagadh a thabhairt dóibh an Ghaeilge a úsáid.

Bhí mé an-sásta a bheith páirteach ann agus táim an-bhuíoch de Thuismitheoirí na Gaeltachta as an deis seo.

Tá súil agam go dtabharfar níos mó cabhrach d’Úcránaigh sna ceantracha Gaeltachta agus go mbeidh siadsan in ann cúnamh a thabhairt don phobal Gaeltachta chomh maith.