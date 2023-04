Féinanailís le déanamh ag Ulaidh roimh Aoine

Is féaráilte a rá nach raibh Dan McFarland sásta leis an dóigh nár imir na hUltaigh in Kinsgpan Ravenhill in éadán La Rochelle ag an deireadh seachtaine mar gheall go raibh an pháirc reoite. Bhí orthu imirt i Staid Aviva agus chaill siad an cluiche 36-29. Mhothaigh McFarland i ndiaidh an chluiche go raibh an pháirc réidh don chluiche.

Ní raibh cuma rómhaith orthu ag leath-am agus iad 29-0 taobh thiar ach d’éirigh leo dhá phointe bónais a aimsiú. Seo an tríú cluiche as a chéile a chaill Ulaidh.

Rinneadh slad orthu sa chéad bhabhta de Chraobh na hEorpa in aghaidh Sale Sharks, ag cailleadh 39-0, agus chaill siad in aghaidh Laighean 38-29 i gcomórtas an URC an tseachtain roimhe sin.

Tá mé cinnte go raibh go leor féinanailíse déanta ag an fhoireann agus an bhainistíocht ar fad le cúpla lá anuas agus beidh orthu taispeántas níos fearr a chur chun páirce in aghaidh Chonnacht. Deacracht mhór atá acu ná leanúnachas ó thaobh taispeántais de thar an 80 bomaite agus beidh siad ag iarraidh é sin a chur ina gceart san oíche Dé hAoine.

I gcomparáid le hUlaidh, tá ag éirí go maith le Connachta. Bhuaigh siad a gcluiche deireanach san URC 38-19 in aghaidh Benetton agus bhuail siad Newcastle Falcons 22-8 ina gcéad chluiche sa Chorn Challenge chomh maith le bua 31-24 ar Brive i mbabhta a dó.

Ach tá bearna 12 phointe ar thábla an URC idir na foirne, leis na hUltaigh sa cheathrú háit agus Connachta san 11ú háit. Fuair Ulaidh an lámh in uachtar 36-10 ar Chonnachta sa bhaile i mbabhta a 1.

Sa chluiche sin, bhí na hUltaigh in ann an liathróid a chur chun cinn 71 faoin gcéad i gcomparáid le 29 faoin gcéad ag Connachta. Cúpla staitistic eile a sheas amach ón chluiche nár gur ghéill Connachta 15 chic éirice i gcodarsnacht le hUlaidh a ghéill seacht gcinn.

Bhí níos mó de sheilbh na liathróide ag Ulaidh ag 64 faoin gcéad i gcomparáid le 36 faoin gcéad. Is fiú a lua nach raibh imreoirí idirnáisiúnta Chonnacht ag imirt an lá sin ach an oiread le leithéidí Bundee Aki, Mack Hansen agus Finlay Bealham in easnamh.

Beidh sé spéisiúil fáil amach cá bhfuil meon an dá fhoireann sa chluiche seo. An bhfuil Ulaidh in ann an cluiche a bhaint agus tús a chur lena athbheochan?

Beidh siad in aghaidh na Mumhan ar an 1 Eanáir agus ansin as baile in aghaidh La Rochelle i gCorn Heineken ar an 14 Eanáir.

Cad faoi Chonnachta? An féidir leo cur leis na taispeántais mhaithe a bhí acu le trí chluiche anuas? Seo scrúdú géar ar cé chomh dírithe is atá siad.

Ba chóir go mbeadh foirne láidir ag an dá fhoireann agus tá mé ag súil le coimhlint mhaith eatarthu.