Féile na Gealaí: Scoth an cheoil agus na sluaite Gael ag damhsa

Tá séasúr na bhféilte faoi lán seoil anois go bhfuil Féile na Gealaí, 2022 curtha dínn. Bhailigh na sluaite Gael d’achan aois i bPáirc CLG Ráth Chairn ón Aoine go dtí an Domhnach leis an chuid is fearr de cheol, craic agus cultúr comhaimseartha na Gaeilge a cheiliúradh.

Faoi stiúir coiste dheonaigh atá an fhéile seo a thosaigh sa bhliain 2016 agus a lean uirthi go haimsir na paindéime. Fanacht fhada agus fhadálach a bhí sna trí bliana ó reáchtáladh an fhéile go deireanach in 2019 agus ba léir go raibh an slua ar cipíní agus iad ag teacht fríd gheata tosaigh na féile ó thráthnóna Aoine ar aghaidh.

Príomhaidhm na féile ná ceol, cultúr agus ealaíona na Gaeilge a chur chun cinn ar bhealach nuálaíoch agus taitneamhach agus is cinnte gur sin a tharla faoi ghrian – agus ceathanna gairide fearthainne – Ráth Chairn Ghlas na Mí.

Is féile cheannródaíoch í Féile na Gealaí a thugann ardán do cheoltóirí comhaimseartha na Gaeilge a gcuid ceoil a cur i láthair lucht éisteachta le Gaeilge nó a bhfuil suim acu sa teanga.

Ba dheis a bhí ann do lucht labhartha na Gaeilge teacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar an chumadóireacht nua-aimseartha sa Ghaeilge chomh maith leis na healaíona dúchasacha.

Bhí meascán de cheol pop, rac, reigé, punc, traidisiúnta agus rap le cloisteáil agus é ar fad i nGaeilge.

Ar an phríomhardán i mbliana, bhí Kíla, Jiggy, Sibéal, Tuath, Clare Sands, Súil Amháin, Ush Mush, Bandia, Na Fae, Súp, Brighde Chaimbeul agus Ross Ainslie ó Albain agus ardrún na féile – Kneecap.

Sibéal Ní Chasaide ó Ráth Chairn a chuir tús leis an cheol ar an Aoine agus an slua faoi gheasa ag a glór. Ceol ó dhream eile áitiúil a chuir tús le cúrsaí Dé Sathairn agus an banna ceoil SÚP ó Choláiste Pobail Ráth Chairn a chan amhráin aitheanta aistrithe go Gaeilge. Lean an ceol ar aghaidh ar an dá lá go mall san oíche idir an pháirc CLG agus club an chomharchumainn.

As na ceithre hairde a tháinig na ceoltóirí – Séamús Barra ag taisteal ó Chiarraí, baill de Tuath ag teacht ó Dhún na nGall, Clare Sands ó Chorcaigh, Kneecap ó Bhéal Feirste agus Kíla ó fud fad na tíre.

Bhí an nasc le hAlbain i gcónaí iontach tábhachtach do lucht eagraithe na féile agus ba iad Brighde Chaimbeul agus Ross Ainslie na ceoltóirí Albanacha a bhí ar an chlár i mbliana.

Chomh maith le réimse leathan ceoil, bhí féasta gníomhaíochtaí ann do chách, idir óg agus aosta.

Bhí réimse imeachtaí ann, ina measc seó grinn le Julie Jay agus GaelGháirí, taifead ar Beo Ar Éigean leis an aoi speisialta Bláthnaid Ní Chofaigh, péinteáil agus poirt le Máire agus Étáin, seisiún ceoil,

imeacht BRÓD leis an ghrúpa Aerach Aiteach Gaelach, malartú éadaí Aonach Amárach agus lá teaghlaigh lán d’imeachtaí spraíúla.

Le croíthe lána agus cloigne tinne a d’fhág formhór na ndaoine ar an Domhnach agus iad spreagtha – muidne mar choiste eagrúcháin san áireamh – ag fuinneamh agus draíocht na nGael. Gura fada buan Féile na Gealaí!