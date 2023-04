Féile iontach Rós Thrá Lí thart anois, agus am dom saoire a ghlacadh i mo ghairdín!

Deacair a chreidiúint ná raibh an fhéile ar siúl le dhá bhliain. Bhí an chraic le brath sa bhaile ón nDéardaoin roimh ré. Ní fhacas meangadh gáirí ar an oiread aghaidheanna riamh!

An rud is measa fén Rós ná go mbíonn an scoil ar ais díreach ina dhiaidh agus gach a mbaineann leis. Domsa tosnaíonn mo chuid saoire.

Ní raibh briseadh ceart agam le fada – sin ráite caithfead dul go dtí’n seoladh oifigiúil a bhíonn ag RTÉ don bhfómhar amárach. Níl faic le déanamh agam áfach ach cúpla pictiúr a thógaint– níl faic eile le rá agam. Níor stadas ag caint le mí!

Tá mo bheirt ag teacht ó Mheiriceá ar an Aoine agus táim ag súil go mór leis sin chomh maith.

Tá siad imithe le breis agus mí – mí a chuaigh tapaidh dom toisc go rabhas gnóthach agus bhíos ana-shásta go raibh an deis acu dul mar ná rabhadar ann i gceart le tamall fada.

Mar sin cad a dhéanfaidh mé do mhí Mheán Fómhair roimh dhul ar ais ar an Today Seó? Codladh an chéad rud is dóigh liom.

Bead thar n-ais sa bhaile tráthnóna amárach agus níl faic uaim ach na geataí a dhúnadh agus an saol ar fad a choimeád amuigh.

Cúpla lá, amach sa ghairdín liom – is maith liom a bheith ann an t-am seo bliana agus na dathanna ar fad ag athrú. Ní chuireann sé isteach orm go mbíonn na tráthnóntaí ag dúnadh isteach, is maith liom é ar shlí agus a bheith amuigh sa ghairdín ag an bpointe sin sa bhliain ní dóigh liom go bhfuil áit níos deise.

De ghnáth bím ag obair ag na comórtaisí treabhdóireachta ach don gcéad uair le fada bead ann ar mo sháimhín só agus aríst táim ag súil go mór leis.

Táim chun an fear beag a thógaint ón scoil ceann dos na laethanta agus imeacht linn. Bainfidh sé ana-shásamh as san. Ní haon díobháil é a chaitheamh isteach i measc na nGael aríst tar éis an samhradh a chaitheamh sna Stáit!

Ní mór dúinn a bheith ann go moch ar maidin, bíonn a lán le feiscint ann agus beidh fonn ar an bhfear beag na céimeanna a chur isteach. Ní bheidh faic sa cheann aige ach tarracóirí!

Tá rud éigin ana-dheas mar gheall ar a bheith saor agus gach éinne eile ag obair. Is cuimhin liom blianta ó shin nuair a bínn ag obair ar an ndeireadh seachtaine agus a bheith saor ar an Luan agus an Mháirt agus thaithin sé sin liom – braithim mar a chéile anois.

Inniu tá ualach an tsamhraidh bainte dem’ ghuaillí agus é in am na maidí a scaoileadh le sruth.

Táim san ardchathair don dtráthnóna agus n’fheadar éinne cá gcríochnóidh mé.

Ní dheineas ‘round of the town’ ar an mbaile le tamall. Seans go bhfuil sé in am aithne a chur orthu in athuair!