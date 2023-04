Féasta na gcluichí ag an deireadh seachtaine

Tá deireadh ag teacht le cluichí ceannais na gcúigí go luath agus ag an deireadh seachtaine beidh buaiteoirí peile agus iomána Laighean, iomána Mumhan, peile Chonnacht agus iomána Uladh ar eolas againn.

Cuirfear deireadh leis an bhliain CLG le Cluiche Ceannais Uladh agus cad faoin chluiche a bheas romhainn idir seaimpíní club na hÉireann, Cill Chua, agus seaimpíní Dhoire, an Gleann, ar an Domhnach, 11 Nollaig?

Beidh Cluiche Ceannais Club sinsear na mBan ar siúl ar an 10 Nollaig agus beidh Domhnach Maighean as Muineachán in aghaidh Chill Chiaráin-Chluain Beirne ó Ghaillimh.

Ba chóir go mbeadh cluiche den scoth againn. D’éirigh le Domhnach Maighean an lámh in uachtar a fháil ar Chill Mhochuda Na Crócaigh sa bhabhta leathcheannais.

Gan dabht, faigheann an t-imreoir Cathríona McConnell an gradam d’iarracht na seachtaine. Phós sí ar an Satharn agus fuair sí síob héileacaptair chun dul chuig an chluiche Dé Domhnaigh. Bí ag caint faoi ar son na cúise.

Tá Cill Mochuda Na Crócaigh ag iarraidh stair a chruthú agus Craobh Iomána agus Peile Laighean a bhaint ar an lá chéanna. Casfaidh an fhoireann as Áth Cliath leis na Downs ón Iarmhí sa pheil ar dtús agus ansin le Seamróga Baile hÉil san iomáint.

Tá Brian Sheehy ar an dá phainéal. Beidh le feiceáil an mbeidh sé ag imirt sa dá chód Dé Domhnaigh, rud atá thar a bheith neamhghnách sa lá atá inniu ann.

Beidh Maigh Cuilinn (Gaillimh) mar rogha na n-údar in aghaidh Thuar Loistreáin (Sligeach) chun a gcéad Chraobh Chonnacht a bhaint, le Sléacht Néill ar thóir Craobh Iomána Uladh a bhuachan den tríú huair as a chéile. Bhuail siad Dún Lathaí sa chluiche ceannais in 2019 agus arís sa bhabhta leathcheannais anuraidh agus is iad atá mar rogha na coitiantachta Dé Domhnaigh.

Caithfidh mé a rá go bhfuil mé ag súil go mór leis an choimhlint idir Baile Uí Aodha as an Chlár agus Baile Mhic Gonair ó Phort Láirge. Léirigh Baile Mhic Gonair an cumas atá acu arís i mbliana leis an teacht aniar in aghaidh na bPiarsach i mbabhta leathcheannais na Mumhan cúpla seachtain ó shin.

D’aimsigh Pauric Mahony 13 chúilín, 0-7 ón imirt agus níor éirigh leis na Piarsaigh ach 0-4 a aimsiú sa dara leath.

Bhí fir na Déise níos déine ina gcuid imeartha agus níor thug siad spás do na Piarsaigh. Bí ag súil leis an rud céanna Dé Sathairn.

D’éirigh le Baile Uí Aodha an lámh in uachtar a fháil ar Naomh Fionbarra as Corcaigh le cúilín sa bhabhta leathcheannais eile, 1-12 le 0-14 a bhí sa scór deiridh. Ba é Brandon O’Connell a fuair an scór cinniúnach ach tuigeann siad go bhfuil feabhas ollmhór de dhíth má tá siad chun Craobh na Mumhan a bhaint den chéad uair ó 2016. Bhí Tony Kelly ciúin dóibh ach sheas sé suas nuair a bhí cinnireacht de dhíth.

Is iad Baile Mhic Gonair seaimpíní na Mumhan agus na hÉireann ó anuraidh agus go dtí seo níl an chuma orthu go bhfuil siad réidh chun na teidil sin a ghéilleadh. Gan dabht, is iad rogha na n-údar ach mar atá feicthe againn cheana ó Bhaile Uí Aodha, ní chuireann brú isteach orthu. Tá mé ag dúil go mór leis.