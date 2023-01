Féasta CLG romhainn i bPáirc an Chrócaigh

Tá súil ann go lasfaidh Shane Walsh Páirc an Chrócaigh

Tagann deireadh le Craobh Club Sinsir na hÉireann AIB ag an deireadh seachtaine nuair a fheicfidh muid foirne as Cúige Laighean agus as Cúige Uladh i bPáirc an Chrócaigh ag iarraidh bród an pharóiste a chomhlíonadh.

Ar dtús beidh Cú Chulainn Dún Lathaí ag tabhairt aghaidh ar Sheamróga Bhaile hÉil.

Is iad seaimpíní Chill Chainnigh agus Laighean rogha láidir na n-údar chun Corn Tommy Moore a chrochadh leo den naoú huair. Chaill siad le cúl sna soicindí deireanacha anuraidh sa chluiche ceannais in aghaidh Bhaile Mhic Gonáir as Port Láirge ach a mhalairt a bhí ann sa bhabhta leathcheannais roimh an Nollaig, nuair a fuair Baile hÉil an lámh in uachtar ar sheaimpíní Phort Láirge le 1-16 le 0-16.

Níl mórán ag tabhairt seans do Dhún Lathaí agus iad ina gcéad chluiche ceannais ó 2004. Cé gur shroich siad ceithre chluiche ceannais roimhe seo, níl Craobh na hÉireann buaite acu fós.

Baineadh stangadh as Naomh Tomás sa bhabhta leathcheannais nuair a chaill seaimpíní na Gaillimhe 1-14 le 0-13, rud nach raibh mórán ag súil leis. Bhí an chosaint ó Dhún Lathaí iontach an lá sin ach chuir siad naoi seans amú. Beidh orthu gach seans a thógáil chun dul i ngleic le foireann TJ Reid.

Ina dhiaidh sin, sa chluiche ceannais peile, beidh Cill Mhochuda na Crócaigh ag iarraidh cinntiú nach dteipfidh orthu in aghaidh fhoireann Uladh den dara bliain as a chéile.

Chaill siad in aghaidh Chill Chua as an Dún anuraidh le cúl deireanach agus beidh le feiceáil an mbeidh siad in ann an díomá a chur taobh thiar dóibh.

Cúis imní dóibh ná an bealach atá siad ag ligint foirne ar ais sa chluiche. Bhí siad níos fearr ná Ceirín Ó Rathaille ina mbua 1-14 le 0-14 sa bhabhta leathcheannais ach bhí cuma neirbhíseach orthu ag an deireadh.

Bhí Shane Walsh ciúin dóibh agus beidh siad ag súil go lasfaidh sé Páirc an Chrócaigh suas Dé Domhnaigh.

Seo an chéad uair ag an Ghleann as Doire sa chluiche ceannais ach tá an oiread sin buaite acu faoi aois idir Chraobhacha Mionúr agus Fé 21 Uladh agus ní dóigh liom go gcuirfidh an ócáid isteach orthu.

Bhí siad níos fearr ná Maigh Cuilinn, ag buachaint 1-11 le 0-11 sa bhabhta leathcheannais, agus tá an fhoireann lán le himreoirí idirchontae ar nós Conor Glass, Emmet Bradley agus Conleth McGuckian.

Rud a bheidh siad ag iarraidh feabhsú air ná gan seilbh na liathróide a chailleadh i lár na páirce. Fuair Maigh Chuilinn scóranna as sin ach bí ag súil go mbeidh an Gleann ag díriú ar chiceanna amach Conor Ferris.

Bhí fadhbanna aige lena chiceanna amach fada sa bhabhta leathcheannais agus beidh an Gleann ag iarraidh tairbhe a bhaint as sin.

Ócáid den scoth agus silím go mbeidh an bua ag an Ghleann.