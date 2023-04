Féasta cispheile ar siúl le dhá chluiche ceannais

Faigheann Lindsay Abed an liathróid in aghaidh Trinity Meteors

Ar dtús, beidh na mná as Address UCC Glanmire ag tabhairt aghaidh ar DCU Mercy. Beidh foireann Chorcaí ag iarraidh an dara sraith as a chéile a chrochadh leo chun cur leis an chorn a bhuaigh siad níos luaithe i mbliana.

Bhí Glanmire an-mhaith sa dara leath, go háirithe ina mbua sa bhabhta leathcheannais i gcoinne Waterford Wildcats ag buachaint 94-67.

Tá doimhneacht mhaith scórála ag Glanmire le Brittany Byrd i mbarr a réime ag aimsiú 28 pointe sa chluiche. Ba é an tríú ceathrú an tréimhse thábhachtach dóibh agus bhrúigh siad chun cinn, ag scóráil 29 pointe i gcomparáid leis na 10 gcinn a d’éirigh le Wildcats a aimsiú.

Bí ag súil amach do Khiarica Rasheed, Meiriceánach eile a fuair 16 phointe sa chluiche deireanach chomh maith.

D’fhormhór an tséasúir, bhí deacrachtaí ag DCU Mercy ar an ionsaí agus dóthain pointí a aimsiú chun cluichí a bhuachan. Níor éirigh leo a ndóthain trí phointe a fháil ach d’athraigh Lindsey Abed é sin le sé thrí phointe faighte aici in aghaidh Trinity Meteors sa bhabhta leathcheannais.

Tá cuma níos láidre ar Mercy ó tháinig Amelia Motz ó Dublin Lions agus ba é an doimhneacht ar an méid imreoirí atá ábalta scóranna a aimsiú an difear idir na foirne. Tá cosaint an-láidir acu chomh maith, le Meteors faoi bhrú scóranna a fháil agus níor éirigh leo ach 58 pointe a aimsiú.

Mar sin, ba chóir go mbeadh coimhlint iontach againn le beirt de na cóitseálaithe is fearr taobh thiar de Glanmire agus DCU, is iad sin Mark Scannell agus Mark Ingle.

Beidh na fir as Ollscoil na Gaillimhe Maree ag iarraidh an tsraith a chur leis an chorn a bhuaigh siad le déanaí nuair a chasfaidh siad le Emporium Corcaigh a bheidh páirteach ina gcéad chluiche ceannais.

Bhí Maree ceithre phointe taobh thiar ag tús an cheathrú cheathrú ach bhuaigh siad 87-75 in aghaidh sheaimpíní na sraithe in 2020, Belfast Star. Tá foireann Charlie Crowley tar éis dul i bhfeidhm go mór leis an triúr imreoirí gairmiúla Jarret Haines, Zvonimir Cutuk agus Rodrigo Gomez ag aimsiú 70 pointe eatarthu. Beidh siad deacair a bhualadh agus iad ag iarraidh an tsraith a bhaint den chéad uair riamh.

Bhí sárthaispeántas ag Emporium sa bhabhta leathcheannais, ag teacht aniar ó naoi bpointe chun bua 84-76 a thochailt amach.

Níl rudaí tar éis a bheith éasca dóibh teacht chomh fada leis seo. Thóg sé am breise faoi dhó chun an lámh in uachtar a fháil ar Éanna agus in aghaidh Demons, bhí José Jimenez Gonzalez ar dóigh le 27 pointe chomh maith le John Dawson a chríochnaigh le 21 pointe.

Níl siad mar rogha na n-údar ach is féidir le aon rud tarlú i gcursaí spóirt agus iad ag iarraidh an corn a bhaint den chéad uair riamh fosta.

Craolfar na cluichí beo ar TG4 ó 11.50rn Dé Sathairn.