Fearg ar athair Dháithí agus teip ar an Tionól arís

Cháin Máirtín Mac Gabhann an DUP a dhiúltaigh dul isteach sa Tionól inné mar gheall ar Phrótacal Thuaisceart Éireann – agus anois tá tuismitheoirí Dháithí ag iarraidh ar Westminster Dlí Dháithí a cheadú.

Thiocfadh le parlaimint an Tuaiscirt Dlí Dháithí a chur tríd in aon lá ach Ceann Comhairle a cheapadh. Ach tá tacaíocht an DUP de dhíth leis sin a dhéanamh.

Dlí é an Bille um Dheonú Orgán agus Fíochán atá tiomnaithe don bhuachaill óg sé bliana d’aois ó phobal na Gaeilge in iarthar Bhéal Feirste atá ag brath ar chroí nua a fháil de bharr tinneas atá air ó saolaíodh é.

Dlí Dháithí atá á thabhairt ar an reachtaíocht, ar ritheadh na chéad chéimeanna de le tacaíocht gach páirtí bliain ó shin in Stormont, sular thit an Feidhmeannas tras-pháirtí.

Dá reachtófaí Dlí Dháithí, chiallódh sé go mbeadh ar ghaolta a rá nár mhaith leo orgáin a dheonú sa chás go gcaillfí duine.

Faoi láthair, is rud roghnach é.

Cé go bhfuil an DUP go mór ar son Dlí Dháithí a reachtú agus gur bhuail siad le muintir Dháithí, tá ceannaire an pháirtí Jeffrey Donaldson ag diúltú a pháirtí a thabhairt go Stormont chun Ceann Comhairle a thoghadh go dtí go mbeidh aighneas faoin bPrótacal réitithe. Ach dúirt athair Dháithí: “Ní hamháin go bhfuil an pholaitíocht ag teipeadh ar gach duine sa tír, tá sí ag teipeadh ar Dháithí.”

Dúirt sé gur scairt an t-iar-Chéad-Aire de chuid an DUP Paul Givan air le rá leis nach mbeadh Ceann Comhairle á cheapadh.

“Bhí sé ionraic liom agus dúirt mé leis go raibh orm a bheith ionraic leis anois: ba mhaith liom barántas ó Jeffrey Donaldson gur féidir seo a dhéanamh in Westminster. Níl a fhios agam céad faoin gcéad an féidir le Jeffrey sin a dheimhniú dom.”

Chaith Daithí roinnt laethanta an tseachtain seo caite in ospidéal i Sasana agus tastálacha á dhéanamh air chun sláinte a chroí a mheas.

Dúirt Máirtín gur cuireadh steintín ina chroí agus tá sé lag i láthair na huaire ach bhí sé in ann dul go Stormont Dé Máirt.