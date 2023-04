Fear láidir stuama é Charlie Bird a bhfuil ceachtanna le foghlaim againn ar fad uaidh

Níl Charlie Bird ach 73, cheapas ar chúis éigin go raibh sé níos óige agus níos sine ag amanta difriúla. Bhí agus tá sé inár saol le fada agus is maith ann é.

Níl taithí againn a bheith ag féachaint air fé mar atá sé le tamall agus tá cuid de mo chroí istigh atá briste dó.

Nuair a tháinig an scéal chuige go raibh MND air níor luigh sé siar mar a dhéanfadh ana-chuid. Thug sé fé le racht dóchais.

Tógann sé duine ar leith é sin a dhéanamh. Níl a fhios agam go mbeinn in ann é a dhéanamh, ach ó bheith ag féachaint ar Charlie ar an Late Late ar an Aoine, b’fhéidir go bhfuil ceacht le foghlaim againn ar fad uaidh.

An ceacht is mó b’fhéidir go gcomhaireann gach aon nóiméad atá tú ar an saol seo.

Is cuimhin linn go léir a bheith ag féachaint ar an nuacht, d’fhéadfá Charlie a fheiceáil in aon áit, ó Bhóthar na bhFál go dtí’n Mol Theas.

Bhí sé in ann gach aon scéal a thabhairt leis. Bhí an chuma air gur duine láidir stuama é agus is dóigh liom gur láidre atá sé na laethanta seo, go mórmhór ina aigne.

An chéad uair a bhuaileas leis tháinig sé isteach chun cainte linn ar an seó mar gheall ar a thuras go dtí’n Mol Theas agus é ag siúl i mbróga Tom Crean. Is cuimhin liom go raibh píosa ann agus é caite ar an leac oighir agus an rón beag seo ag spraoi leis.

Píosa álainn ar fad agus píosa a léirigh an chraic atá istigh ann. B’fhiú féachaint siar air má fhaigheann tú an deis.

Le teacht MND ní bhíonn ag obair i gceart ach an aigne chéanna ag an deireadh agus domsa sin an rud a scanraíonn mé. An chuid eile de do chorp ag dúnadh síos agus do mheabhair fós ar lasadh. Seo an áit a thagann láidreacht isteach sa scéal agus ó bheith ag éisteacht le Charlie, is soiléir go bhfuil sin deacair air agus go bhfuil an láidreacht sin ag seasamh leis.

Deir sé fhéin go bhfuil gach rud in ord aige, aríst tógann sé duine láidir é sin a dhéanamh. An mbeinn in ann é sin a dhéanamh mé fhéin? N’fheadar le bheith fírinneach. An mbeinn in ann mo shochraid fhéin a eagrú? Ní dóigh liom é.

Nó an bhfuilim ag féachaint air seo sa tslí mhícheart? Is áit dhorcha dom é a bheith ag caint fé mo shochraid fhéin. An gceart dom a bheith ag féachaint air mar cheiliúradh ar mo shaol seachas mo chorp ag dul isteach go poll dubh dorcha?

Teastaíonn uaimse níos mó ceiliúrtha a dhéanamh ar an dtaobh seo.

An mbeadh an scéal céanna agam muna mbeadh ach cúpla mí le dul agam? Sin í an cheist agus an cheist atá ag a lán daoine ó bheith ag éisteacht le Charlie. Comhthéacs is ea an rud ar fad.

Pé comhthéacs atá ann, tá súil agam go mbeidh láidreacht Charlie Bird agam nuair a thagann an crú ar an dtairne.