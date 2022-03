Fáilte roimh Sheachtain na Gaeilge tar éis dhianghlasáil na paindéime

Tar éis dhá bhliain inar ritheadh Seachtain na Gaeilge faoi scamall Covid, cuireadh tús an tseachtain seo leis an mórfhéile Ghaeilge agus srianta na paindéime á scaoileadh faoi dheireadh.

Dar le Sophie Osborne, feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge le Conradh na Gaeilge, is é seo an t-eagrán is mó le blianta fada den fhéile agus 150 imeacht cláraithe i dtíortha chomh fada i gcéin leis an Nua-Shéalainn, Páras na Fraince, Beirlín na Gearmáine, Dún Éideann in Albain agus Massachusetts i SAM.

“Táimid an-sásta go bhfuil Seachtain na Gaeilge le Energia ar ais agus imeachtaí i bpearsan á reáchtáil arís,” arsa Sophie le Seachtain.

“Anuraidh bhí go leor de na himeachtaí ar líne agus deineadh imeachtaí beaga le srian ar shluaite agus deineadh iad a thaifeadadh agus a chraoladh níos déanaí.”

I mbliana tá imeachtaí éagsúla ar an gclár agus tá sceitimíní ar Sophie agus í ag caint ar an gcéad léiriú den ghné-scannán Gaeilge, Foscadh, i bpictiúrlanna ar fud na tíre aréir. “Bhí an scannán seo á léiriú thuaidh, theas, thoir agus thiar i bpictiúrlanna na tíre agus chuir sin tús spleodrach le Seachtain na Gaeilge,” a dúirt Sophie.

Buaicphointe eile den fhéile, dar léi, go mbeidh an compántas amharclannaíochta Fíbín ag léiriú an dráma Fiach, dráma ‘tiomáin isteach’ a léireofar i gcarrchlós na Dubhlainne ar Bhóthar na Díge sa Ghaillimh.

Agus beidh léacht ríshuimiúil réalt- eolaíochta, Faoi na Réaltaí, á tabhairt ar líne ó Réadlann na Carraige Duibhe i gCorcaigh ar an Luan seo chugainn.

Ar cheann de na ceisteanna is minice a chuirtear ar lucht eagraithe Sheachtain na Gaeilge tá cén fáth ‘seachtain’ nuair a mhaireann an fhéile seacht lá dhéag ón 1-17 Márta?

Scríobh duine ar Twitter an tseachtain seo: “17 lá. Ní seachtain nó coicís é sin. Ach cé cuma? Is aoibhinn liom #SnaG, pé fad is atá sé. Ach, dá mbeadh Mí na Gaeilge ann, sin scéal eile go hiomlán!!”

Ach dúirt Sophie: “Tá an fhéile tar éis fás go mór le himeacht na mblianta agus is cuid den bhrandáil anois é Seachtain na Gaeilge.

“Tá an fhéile anois fite fuaite le ceiliúrthaí na Féile Pádraig ar fud na tíre ach is bocht a thuigeann daoine gur mar thoradh ar fheachtas Chonradh na Gaeilge a bunaíodh Lá ’le Pádraig ar an 17 Márta 1903.

“Beidh taispeántas ar leith bunaithe ar chartlann an Chonartha le póstaeirí agus bileoga eolais eile á sheoladh againn amach anseo a thugann léargas ar na luath-eagráin de Sheachtain na Gaeilge,” arsa Sophie.

“Bhíodh na Seachtainí na Gaeilge sin lán le himeachtaí i bhfad níos símplí – leithéidí tráth na gceist.”

Tá gach eolas atá de dhith faoi Sheachtain na Gaeilge, atá á hurrú ag Energia, ar fáil ar www.snag.ie.