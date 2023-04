‘Fáilte mhór’ roimh pháistí ón Úcráin chuig Gaelscoileanna

Tá breis agus 6,000 dalta ón Úcráin in Éirinn tar éis ionradh na Rúise ar an tír sin, agus tá roinnt acu sin ag freastal ar scoileanna Gaeilge nó Gaeltachta.

Tá sé ráite ag Ard-Rúnaí Aontas Múinteoirí Éireann go mbeidh géarghá le tacaíocht do na páistí seo.

Dúirt urlabhraí ón bhForas Pátrúnachta go bhfuil siad “an-sásta” a bheith ag tacú le páistí ón Úcráin agus go bhfuil “fáilte mhór curtha rompu” i gceithre Ghaelscoil dá gcuid.

“Táimid ag bailiú eolais i láthair na huaire mar gheall ar na spásanna atá ar fáil inár scoileanna eile, agus is léir dúinn go bhfuil an-spéis ag an scoilphobal cabhrú le muintir na hÚcráine pé bealach is féidir leo,” a dúirt siad.

“Dar ndóigh, is tréimhse leochaileach í seo do pháistí na hÚcráine, agus cuireann an Foras fáilte roimh na tacaíochtaí teanga breise atá curtha ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge le freastal ar shainriachtanais na bpáistí seo.

“Táimid buíoch as an obair atá á déanamh ag ár bpríomhoidí, múinteoirí agus foirne scoile; chomh maith le COGG a bhfuil acmhainní iontacha á gcur ar fáil acu go leanúnach do pháistí na hÚcráine atá ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge.”

Le déanaí, chuala an clár cúrsaí reatha seachtainiúil ar TG4, 7 Lá, ó phríomhoidí agus iad ag iarraidh tacaíocht a thabhairt do pháistí agus daoine óga ón Úcráin.

I nGaelscoil Phort Laoise, tá cailín óg darb ainm Marta agus í ag foghlaim na Gaeilge mar chuid den rang.

Dúirt Dominic Ó Braonáin go raibh teaghlach Marta sásta leis an gcóras. “Bhíodar lánsásta teacht, thaitin an chóras go mór leo. Táimid ag díriú isteach ar leas an chailín agus dul chun cinn meabhairshláinte an chailín agus déanamh cinnte go bhfuil sí sona sásta.”

Chomh maith leis sin, tá cúigear déagóirí ón Úcráin ag freastal ar an meánscoil i gCarna, Scoil Phobail Mhic Dara.

Dúirt príomhoide na scoile Dara Ó Maolchiaráin: “Tá sé deacair d’éinne dul isteach i scoil Ghaeilge, ina ndéantar teagasc trí Ghaeilge agus tá sé sin ag cruthú dúshlán i láthair na huaire. Táimid ag triail an rud is fearr a dhéanamh.”

Thosaigh na déagóirí ag freastal ar an scoil roimh an gCáisc agus anois tá beirt acu ag obair leo sa dara bliain agus triúr eile sa chúigiú bliain.

San iomlán, tuigtear go bhfuil idir 3,000 agus 4,000 dalta tar éis tosú i scoileanna in Éirinn le déanaí, chomh maith leis an 200 páiste i mbunscoileanna agus 1,800 i meánscoileanna a thosaigh roimh laethanta saoire na Cásca.

Tá treoir nua anois foilsithe ag an Roinn Oideachais ag díriú ar scoileanna lán-Ghaeilge nó Gaeltachta atá tar éis glacadh le páistí ón Úcráin.

“Tá scoileanna ina bhfuil scoláirí ón Úcráin cláraithe i dteideal uaireanta tacaíochta teanga breise chun tacú le forbairt na scileanna teanga. Ba chóir don scoil na huaireanta sin a úsáid chun freastal ar shainriachtanais na scoláirí Úcránacha,” a dúirt urlabhraí ón Roinn.

“Beidh taithí fhairsing ag cuid mhór Gaelscoileanna maidir le scoláirí a chlárú gurb í an teanga teagaisc teanga nua dóibh. Dá bhrí sin, beidh múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge tar éis forbairt a dhéanamh ar riar scileanna áirithe maidir le scoláirí a theagasc sa dara, nó sa tríú, teanga.”

Aontaíonn Dominic Ó Braonáin go bhfuil taithí ag scoileanna lán-Ghaeilge fáilte a chur roimh pháistí nach bhfuil an Béarla mar an chéad teanga atá acu.

“Tá sé tábhachtach go mbeadh tacaíocht ar fáil dos na paistí seo. Ba bhreá linn uaireanta breise oideachais speisialta a bheith curtha ar fáil dúinn,” a dúirt sé.

Ach deir na príomhoidí nach leor na huaireanta breise. Deirtear freisin go bhfuil deacrachtaí ann múinteoirí sa bhreis a fháil.

Tá sé ráite ag an Roinn Oideachais go bhfuil grúpaí réigiúnacha á mbunú acu le tacaíocht a thairiscint do scoileanna agus páistí atá ag teacht ón Úcráin.