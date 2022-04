Fáilte isteach go dtí na bialanna Gaelacha

Tá siad cothaithe go maith, Gaeil an tuaiscirt!

I mBéal Feirste tá an Lon Dubh agus Bia. An Bácús i nDoire. Caifé Mhacha in Ard Mhacha. Agus i gCarn Tóchair i gCo. Dhoire, is é ‘An Croí’ an caifé Gaelach.

Díreach roinnt de na caiféanna atá ag Gaeil an tuaiscirt agus lear eile ar an bhealach!

An Aoine seo caite cuireadh fearadh na fáilte ar ais roimh an Lon Dhubh, an caifé Gaelach is úire i mBéal Feirste atá suite in áras Raidió Fáilte ag bun Bhóthar na bhFál.

D’oscail an caifé den chéad uair i mbéal na paindéime ach anois agus daoine ag dul chun sráide arís tá an Lon Dubh athmhaisithe agus ar ais i mbun gnó.

Agus ar na ballaí acu lear mór póstaeir fhrámáilte tharraingteacha a dhéanann ceiliúradh ar chláir agus ar réaltaí Raidió Fáilte.

Tá iomrá le fada ar an bhialann i gCultúrlann McAdam-Ó Fiach ‘Bia’.

An tseachtain seo caite i ndiaidh naoi mbliana i gceannas ar an bhialann d’fhág ‘an tUasal Bia’, Oisín McMillen, slán ag custaiméirí agus ag cairde le triall ar an Spáinn.

Is mór an chailliúint é imeacht Oisín ach tá faill anois ag úinéir nua coinneáil agus cur leis an bhialann, agus tá an t-aistriú sin faoi lán seoil.

I dtuaisceart Bhéal Feirste beidh caife Gaelach á oscailt mar chuid d’athchoiriú mór ar Áras Mhic Reachtain.

Tá borradh maith faoi Chaifé Mhacha in Aonach Mhacha, an Chultúrlann in Ard Mhacha, anois go bhfuil Covid ag maolú.

An scéal céanna i nDoire mar a bhfuil foireann nua ag glacadh le cúram an chaifé i gCultúrlann Uí Chanáin.

Agus blas na Fraince ar an bhia a gcuireann siad ar fáil in Bácús. Oh la la!

I gCarn Tóchair i gCo. Dhoire tá caifé seo acu ‘An Croí’ ag croílár na dtograí iontacha atá ar bun ag an phobal ansin.

Is taobh le taobh a chéile go bhfuil caiféanna Gaelacha agus cultúrlanna Gaelacha ag teacht ar an fhód ó thuaidh.

Agus achan duine d’aon tuairim, tá laethanta níos gile romhainn go fóill!