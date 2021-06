Tá an oiread daoine beo in Éirinn atá tar éis teacht slán ó bheith tinn le hailse agus a bhfuil cónaí orthu i gCathair Chorcaí agus tá siad á n-áireamh féin ar an gcontae is nuaí sa tír, an 33ú contae, Contae Saoil Fhada.

Seo mar a cuireadh tús le feachtas nua chun tacaíocht an rialtais agus an phobail a lorg le taighde a dhéanamh ar an ngalar.

De réir Breakthrough Cancer Research, atá i mbun an fheachtais, tá 200,000 beo inniu de bharr taighde ar ailse agus nuálaíocht eolaíochta agus dá gcuirfí leis an infheistíocht i dtaighde agus i bhforbairt ar an ngalar, d’fhéadfadh Contae Saoil Fhada a bheith ar an gcontae is gasta fás sa tír.

Gach bliain faigheann 45,000 duine amach go bhfuil ailse orthu agus faigheann timpeall an chúigiú cuid bás leis an dtinneas.

Dar le Breakthrough, a bhfuil stádas carthanais aige, is le taighde nuálach ar ailse a chruthófar na modhanna agus na hoidis chúraim nua is fearr ar féidir tabhairt faoin staitistic sin a laghdú.

Tá infheistíocht déanta ag an gcarthanas ar chosaint i gcoinne ailse, diagnóis luath, cóir leighis nach bhfuil chomh nimhneach don chorp agus conas is fearr is féidir teacht slán as an ngalar.

Tá an rinceoir iomráiteach, réalta Lord of the Dance, Michael Flatley, é féin tar éis teacht slán ó bheith tinn le hailse agus eisean atá ceaptha ina ambasadóir cultúrtha ar an gcontae nua.

“Is breá liom a bheith i mo chónaitheoir i gContae Saoil Fhada,” a dúirt sé an tseachtain seo.

“Is féidir linn cuidiú le Breakthrough Cancer Research cur le daonra an chontae trí thacú le níos mó taighde,” a dúirt sé.

“D’fhéadfadh gach duine a fhaigheann an diagnóis teacht chun cónaithe anseo lá éigin!”

Deir Orla Dolan, ceannasaí an charthanais, go mbeadh toradh suntasach ann dá dtabharfadh gach duine fásta sa tír €5, bheadh ciste €20m ann “a dhéanfadh maoiniú ar cheithre thriail chliniciúla agus trí chlár taighde straitéiseacha agus go leor eile,” a dúirt sí.

Tá iliomad cineál ailse ann ach tá dornán atá níos dainséaraí mar go mbíonn drochthoradh orthu níos minice ná a mhalairt.

Orthu sin tá ailse éasafagach nó scornaigh, ailse scamhógach, ailse ubhagáin agus ailse phaincréis.