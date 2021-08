Fáilte Ghaeltachta roimh na laochra spóirt lena mboinn

Bhí fáilte ghlórach abhaile roimh bheirt bhall Gaeltachta den fhoireann rámhaíochta a bhuaigh an chéad bhonn Oilimpeach d’Éirinn i mbliana.

D’fhill Aifric Keogh as na Forbacha agus Fiona Murtagh as Maigh Cuilinn ar Éirinn an deireadh seachtaine seo lena ngaiscí a chéiliúradh in éineacht le hEimear Lambe as Baile Átha Cliath agus Emily Hegarty as Corcaigh lena ngradam.

Chríochnaigh siad sa tríú háit agus thug siad an bonn cré-umha leo i dTóiceo.

Chuaigh Aifric thart ar a ceantar dúchais ar bhus oscailte lá tar éis Fiona agus bhí tinte cnámh lasta ar thaobh an bhealaigh mhóir.

“Na daoine agus na brataí uilig – tá sé thar barr,” a dúirt sí. “Níl aon fhocal agam – an méid sin daoine ann – tá sé ar fheabhas.”

Dúirt a hathair Jim gur chuir sí isteach “obair, chuir, chuile lá, chuile mhaidin, ach tá an toradh faighte aici”.

Dúirt sé go raibh srianta an choróinvíris deacair do na lúthchleasaithe.

Ní bhíonn deis ag an teaghlach í a fheiceáil ró-mhinic nuair a bhíonn sí ag traenáil ach d’athraigh sé sin an bhliain seo caite.

“Mar shampla i mbliana nílimid ach tar éis í a fheiceáil uair amháin ón Nollaig ach thar an tréimhse dianghlasála bhí sí linn dhá nó trí mhí ar chúl ar an deic.”

Bhí sé deacair don teaghlach cailleadh amach ar thuras go Tóiceo ach tá an áit sa bhaile ar nós “sráidbhaile Oilimpeach” idir an Spidéal agus na Forbacha dá bharr, a dúirt sé. Níor stop a gcuid fón ag bualadh ó shin agus daoine ag déanamh comhghairdis leo.

Tar éis dúinn a fháil amach go raibh an rás buaite ag an gceathrar, roghnaigh an carthanas My Lovely House Rescue Aifric a chomóradh trí chapall nua a ainmniú ina honóir.

Ní raibh sé soiléir ón tús go raibh na hÉireannaigh chun an rás a bhuachan gan an tús a bhí uathu agus an ghaoth láidir i dTóiceo.

Bhog siad ón gcúigiú háit leathshlí tríd an gcúrsa, ag dul chun cinn sa deireadh ar an tSín agus an Bhreatain Mhór.

Dúirt an comhairleoir Noel Thomas as Maigh Cuilinn go raibh éacht bainte amach ag Fiona Murtagh agus a cuid comhghleacaithe ar fad.

“An chéad bhonn Oilimpeach le teacht go Maigh Cuilinn, an chéad bonn mná riamh sa rámhaíocht agus an chéad bonn mná riamh i nGaillimh,” a dúirt sé.

Bhí an chuma ar an bhfoireann go raibh sé éasca dóibh an rás a bhuachan leis an obair chrua agus díograis a sheas dóibh.

Dúirt Eimear Lambe gur údar imní a bhí ann dóibh ar dtús ach nár chaill siad riamh a misneach.

Bhí siad chun cinn ar an mBreatain faoin 200 méadar deireanach agus ar deireadh, thug leathfhad glan an bonn cré-umha d’fhoireann na hÉireann, an chéad cheann riamh sa spórt ag na mná.