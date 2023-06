Esslemont: beidh airgead  ó Netflix ag cuidiú le cláir na Gaeilge

Deirtear go mbeadh an ceathrú cuid den teacht isteach ó ‘Dhleacht Netflix’, mar atá á bhaisteadh air agus atá á mheas ag an Rialtas, ag dul ar scannáin agus cláir theilifíse trí Ghaeilge.

Dar le Ceannasaí TG4, Alan Esslemont, agus é ag caint le linn na Féile sa Chlochán Liath i nDún na nGall an tseachtain seo caite, go raibh gá brú a choinneáil ar an Rialtas chun maoiniú a scaoileadh i dtreo na Gaeilge mar nach gcuirfeadh an Stát brú air féin faoin gceist.

Agus é ag trácht ar Cine4, an scéim a thug An Cailín Ciúin ar an saol, dúirt Esslemont gur beag suim a léirigh an Rialtas i scannánaíocht agus sa teilifís as Gaeilge agus é sa phost ar dtús.

“Anois dealraíonn sé go bhfuil rudaí ag dul sa treo cheart,” dúirt sé.

Tá togra uaillmhianach – sraith faoi mhistéir dhúnmharuithe i dTír Chonaill – á maoiniú ag TG4 in éineacht le BBC Thuaisceart Éireann.

“Céim eile é seo dúinn is tá sé costasach agus is é sin an fáth go gcaithfimid leanúint orainn ag fás TG4,” a dúirt sé agus é ag tagairt don tsraith a bheidh á léiriú san fhómhar agus le craoladh an bhliain seo chugainn.

Dúirt sé go raibh gá le tuilleadh maoinithe do TG4 mar gheall go raibh an t-ardú €7.3m a fuarthas anuraidh caite cheana féin acu agus thug sé le fios go mbeadh an cás seo á dhéanamh ag an gcraoltóir sa Dáil i mí Iúil, roimh an mbuiséad.

I measc na mbuaiteoirí móra ag an bhFéile, bhain RTÉ Raidió na Gaeltachta an gradam don stáisiún raidió is fearr agus bronnadh gradam ar Ógie, clár faoin imreoir peile ó Mhuineachán, Breandán ‘Ógie’ Ó Dufaigh (19), a cailleadh i dtimpiste bóthair in 2021.

Bhuaigh An Cailín Ciúin, an scannán is clúití a tháinig ó Cine4, buaicghradam Spiorad na Féile.