Esslemont: Ba é an Béarla teanga an Stáit i rith na paindéime

Rinne Ard-Stiúrthóir TG4 Alan Esslemont an cáineadh is láidre a rinne aon fheidhmeannach atá ag brath ar airgead an Stáit ar chur chuige Rialtas na hÉireann i leith na Gaeilge agus é ag labhairt ag Oireachtas na Samhna ag an deireadh seachtaine.

Dar leis an Uasal Esslemont, a bhí ag labhairt ag Seimineár an Oireachtais a d’eagraigh Conradh na Gaeilge, gur nocht an Stát an dearcadh gur ‘teanga neamh-riachtanach’ í an Ghaeilge.

“Sílim go nochtann aon stát a chroí-luachanna i gcónaí ag am géarchéime,” a dúirt sé.

“Ag tús na paindéime thosnaigh Taoiseach na hÉireann ag labhairt le pobal na hÉireann i dteanga na hÉireann ach cén teanga í sin?” a d’fhiafraigh sé. “Béarla amháin agus filíocht an Bhéarla,” an freagra a thug sé ar a cheist féin.

“Níor chuir éinne ó Government Information Services glaoch ormsa ag iarraidh an dtógfadh TG4 óráidí an Taoisigh.

“In am na géarchéime, i súile an Stáit seo, níorbh ann don Ghaeilge, níorbh ann do phobal labhartha na Gaeilge, níorbh ann do TG4.

“Do Stát na hÉireann, ba theanga neamh-riachtanach í an Ghaeilge.”

Chuir an tUasal Esslemont an cur chuige aonteangach sin i gcodarsnacht leis an seasamh a bhí ag Mark Drakeford, Céad-Aire na Breataine Bige, a labhair as Béarla agus as Breatnais leis na meáin gach lá.

Dar leis an Uasal Esslemont, bhí an cur chuige dímheasúil sin á thiomáint ag an Roinn Airgeadais agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Má bhí aon dearbhú de dhíth faoin mbunfhírinne go leanann airgead an meas – agus easpa airgid an dímheas – bhí sé sa chaint a thug Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge, Julian de Spáinn, sna sála ar an Uasal Esslemont.

Ag seoladh dréachtphlean infheistíochta don Ghaeilge agus don Ghaeilge don tréimhse 2024 go dtí 2028, dúirt an tUasal de Spáinn go mbeadh an plean seo ag éileamh infheistíocht iomlán €268m sa Ghaeilge don tréimhse. Dúirt an tUasal de Spáinn gur ionann sin agus 0.5% de chaiteachas an Stáit dá mbainfí amach é.

Faoi láthair, tar éis gur éirigh leis an bhfeachtas a stiúir Conradh na Gaeilge €31m breise (as €47m a éilíodh) a fháil ón bplean infheistíochta don tréimhse 2018-22, tá 0.19% de chaiteachas an Stáit á threorú i dtreo na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Thug an tUasal de Spáinn le fios nach raibh aon ardú suntasach tagtha ar an gcéatadán de chaiteachas an Stát ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht ó 1956, nuair a bunaíodh Roinn na Gaeltachta.

An uair sin b’ionann agus 0.15% de chaiteachas an Stát an méid a caitheadh ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht le chéile. Ní chuireann an figiúr sin san áireamh an t-airgead a chaitear ar an nGaeilge sa chóras oideachais.

“Mothaím nach bhfuil aon uaillmhian le feiceáil ansin, mothaím nach bhfuil aon tosaíocht le feiceáil ansin,” a dúirt an tUasal de Spáinn.

Thug sé sampla Údarás na Gaeltachta a raibh ísliú 40% tagtha ar a mhaoiniú ó 2018 agus go raibh ardú 60% tagtha ar thacaíocht an Rialtais don IDA agus méadú 30% d’Fhiontraíocht Éireann.

“Nuair a chuirtear boilsciú san áireamh tá Údarás na Gaeltachta in áit níos measa fós.”

Sampla eile ab ea Foras na Gaeilge a bhí ag fáil €17.2m in 2003 agus in 2022 fuair siad €16.5m.

De bharr boilsciú, is fiú €7m níos lú arís sin. Sa tréimhse chéanna tháinig ardú ó €44m in 2003 go dtí €130m in 2022 ar an airgead don Chomhairle Ealaíon.

Plean uaillmhianach atá beartaithe ag an gConradh don €268m atá siad ag lorg sa dréachtphlean infheistíochta nua agus an t-eagras ag díriú ar fheachtais a chuirfidh brú ar na páirtithe polaitiúla sna toghcháin áitiúla agus san olltoghchán a d’fhéadfadh titim amach idir seo agus 2025.