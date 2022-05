Eiseamláir den scoth mar laochra spóirt na mban

D’éirigh le Lisa O’Rourke agus Amy Broadhurst bonn óir a ghnóthú ag Craobh Dornálaíochta an Domhain sa Tuirc le déanaí.

Éacht dochreidte atá déanta acu, le O’Rourke atá fiche bliain d’aois agus a imríonn peil le Ros Comáin ag troid ina céad chraobh dornálaíochta.

Níor tharla sé riamh gur éirigh le beirt as foireann na hÉireann bonn óir a aimsiú i ndiaidh a chéile san fháinne. Ciallaíonn sé go bhfuil an bheirt i measc comhluadar maith ar nós Katie Taylor, Kellie Harrington agus Michael Conlan a bhuaigh bonn óir cheana ag na cluichí seo. Nach iontach an spreagadh é do dhornálaíocht agus na Cluichí Oilimpeacha ag teacht i bPáras in 2024?

Ag léamh agus ag féachaint ar an mhéid atá déanta ag na mná óga seo, rith sé liom nach bhfuil sé iontach an méid laochra spóirt ban atá le feiceáil agus nach mór an eiseamláir iad do pháistí óga?

Ba iad Sonia O’Sullivan agus Catherina McKiernan a sheas amach nuair a bhí mise níos óige.

Is cuimhin liom a bheith tinn ón bhunscoil ag féachaint ar an scannán National Velvet le Elizabeth Taylor. Seanscannán a bhí ann a rinneadh in 1944 agus sa scannán bhí carachtar Elizabeth Taylor ag marcaíocht ar chapall ag iarraidh an Grand National a bhaint.

D’éirigh léi ach ní raibh a fhios ag aon duine gur cailín a bhí sa dialait. Bhuaigh sí an rás ach baineadh an bua di mar gur thit sí den chapall sular bhain sí an fáinne amach.

Nuair a fuair an slua amach gur cailín a bhí ann seachas buachaill, bhí an-tóir uirthi le go leor daoine ag cur airgead ar an bhord di agus tairscintí dul go Hollywood.

Smaoinigh mé ar an scannán sin agus mé ag féachaint ar Rachael Blackmore ag buachaint an Grand National anuraidh, an chéad bhean ar éirigh léi sin a dhéanamh. Toradh iontach do mhná agus cailíní óga agus d’aon pháiste a bhfuil brionglóidí acu a bheith ina réalt spóirt.

Ní raibh an oiread sin laochra spóirt ban thart agus roinnt againn ag fás aníos ach tá an ghlúin seo millte leis an mhéid atá ann. Smaoinigh ar Katie Taylor, Kellie Harrington, Leona Maguire, Rachael Blackmore, Katie McCabe agus Ellen Keane mar shamplaí.

Comhghairdeas mór le Amy agus Lisa. Tá páistí óga idir bhuachaillí agus chailíní ag féachaint oraibh agus ag súil go mbeidh siad ábalta a bheith cosúil libh nuair a bheidh siad mór. Sin an tionchar a bhíonn ag laochra spórt ort.