Éireannach a bhunaigh giom i gcampa teifeach sa Phalaistín

I ndiaidh d’Ainle a ionad aclaíochta ‘Aclaí’ a oscailt in 2013 i gcathair Chorcaí, bhí Aclaí Palestine mar chéad chéim eile an fhiontair cheannródaíoch sin – daoine a thraenáil ag gach leibhéal cumais.

Ach is mór idir Aclaí Chorcaí agus Aclaí Palestine. Ar a thuras deireanach go dtí an Phalaistín níos luaithe i mbliana, thug Ainle faoi deara an oiread agus a bhí cúrsaí imithe in olcas sa champa teifeach féin ina bhfuil an giom lonnaithe.

“Tá an t-arm ag teacht isteach iontach trom sa champa. Bíonn siad ag caitheamh deorgháis, ag scaoileadh piléir mhiotail clúdaithe i bplaisteach ar na gasúraí óga. An Aoine seo caite, bhí an bóthar uilig taobh amuigh den ionad anseo trí thine,” a deir Ainle agus é ag caint liom ón láthair.

“Tréith leanúnach sin den turas seo. Bhí rang ceoil ag dul ar aghaidh san ionad agus taobh amuigh den fhuinneog, bhí an t-arm ag caitheamh deorgháis ar dhaoine óga ar na sráideanna.”

Is i gcodarsnacht le brúidiúlacht an airm Iosraelaigh atá na ranganna aclaíochta agus na bearta éagsúla éighníomhacha a dtugann an tIonad Lajee fúthu, ar nós fás glasraí, tastáil uisce agus foghlaim ceoil.

“Is modhanna iad uilig seasamh in éadán na forghabhála” a deir Ainle, “Sin i ndáiríre atá muid ag déanamh leis an ghiom seo.”

I lár an uafáis, is tearmann é an tIonad Lajee agus Aclaí Palestine do mhuintir an champa chun aire a thabhairt dá sláinte agus dá meabhairshláinte. Fosta is mó an oiread saoirse a thugann sé dóibh a bheith in ann teacht isteach go spás ina bhfuil an treallamh ceart agus a bheith ag foghlaim ó thraenálaithe oilte.

“Is cuid den ghluaiseacht agus den streachailt é. Tá muid ag déanamh ár ndíchill na scileanna agus tallanna atá againn a roinnt agus a chur le hobair iontach mhuintir na Palaistíne.” a deir Ainle.

Go hidirnáisiúnta a scaip scéal dhúnmharú an iriseora Shireen Abu Aqleh i mí na Bealtaine in Jenin na Palaistíne. Labhair Ainle liom ag an am ar Raidió Fáilte agus é lonnaithe sa Phalaistín go fóill.

“Tá sé iontach deacair dóchas a mhothú sa Phalaistín. Bhí an dúnmharú seo inchurtha leis na hionsaithe atá ar siúl ag Iosrael go leanúnach,” a deir sé.

“Ag an am chéanna ní chuirfidh dúnmharuithe cosúil leo seo deireadh le glór ná misneach na bPalaistíneach ó thaobh a bheith ag iarraidh briseadh ar shiúl ó Iosrael.”

Is féidir tacú leis an mhisneach chéanna sin trí airgead a chur i dtreo GoFundMe Aclaí Palestine ag gofundme.com/f/west bankgym. Ba mar gheall ar na deontais go dtí seo a bhí foireann Aclaí in ann treallamh don ionad aclaíochta a cheannach, traenálaithe a chur faoi oiliúint agus sprioc na háite a fhorbairt.

Ní ar mhaithe le carthanas atá airgead agus tacaíocht de dhíth ar Aclaí Palestine ach ar mhaithe lena n-iarrachtaí seasta, i ndlúthpháirtíocht leis na Palaistínigh ann, cur in éadán an cos ar bolg.