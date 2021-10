Éire ag tosú ar bhóthar go Craobh an Domhain

Is i dTamhlacht a bheas foireann sacair ban na hÉireann san oíche amárach ag cur tús lena dturas chun cáiliú do Chraobh an Domhain in 2023 sa Nua-Shéalainn agus san Astráil.

Beidh cluiche dúshlánach acu in aghaidh na Sualainne. Feicfear ar an bhóthar arís iad an Mháirt dár gcionn i Heilsincí chun casadh leis an Fhionlainn ansin.

Is ag uimhir a dó i liosta fiúntais an domhain atá an tSualainn agus iad mar rogha na n-údar chun cáiliú ó ghrúpa A mar bhuaiteoirí. Bhuaigh siad bonn airgid ag na Cluichí Oilimpeacha, ag cailleadh amach ar an bhonn óir le ciceanna éirice. Chríochnaigh siad sa tríú háit i gCraobh an Domhain in 2019 san Fhrainc.

D’admhaigh Vera Pauw, cóitseálaí na hÉireann, go bhfuil tús deacair acu ar an bhóthar ach mhothaigh sí “go bhfuil sé níos fearr na foirne seo a fháil ag an tús agus b’fhéidir go mbeidh muid in ann geit a bhaint as roinnt de na foirne”.

Chaill Éire amach ar cháiliú do Chraobh na hEorpa ach tá ard-mhuinín sa champa tar éis a mbua 3-2 ar an Astráil i gcluiche dúshláin le déanaí.

Chuaigh an Astráil chomh fada leis na babhtaí leathcheannais sna Cluichí Oilimpeacha agus ghlac Vera leis an tuairim go bhfuil sé seo ag cuidiú go mór le muinín sa ghrúpa.

“Thug an bua spreagadh agus fuinneamh dúinn dul sa treo atá muid ag iarraidh dul agus má tá faitíos ar bith faoi theipeadh, chuir an bua stop leis an mhothúchán sin,” a dúirt an cóitseálaí.

Rinneadh an cinneadh imirt in aghaidh foirne níos láidre ná Éire chun cuidiú leis an fhoireann forbairt agus feabhsú agus tar éis an toradh in aghaidh na hAstráile, tá an chuma air gur oibrigh an straitéis sin go maith.

Níor éirigh leo cáiliú fós do chomórtas an domhain nó na hEorpa agus má fhaigheann siad toradh amárach, cuideoidh sé sin go mór leis an cháiliú. Ach, go réalaíoch, tá Éire ag cuartú an dara háit sa ghrúpa agus dúirt Vera nár chóir go mbeadh náire ar Éire faoi sin.

Tá gortuithe ag cur as do Keeva Keenan, Claire O’Riordain, Megan Campbell, Ali Murphy, Claire Shine, Ruesha Littlejohn, Isibeal Atkinson agus Hayley Nolan agus ní bheidh siad ag glacadh páirt sa dá chluiche amach romhainn.

Beidh Éire ag súil go mbeidh captaen na foirne Katie McCabe in ann an bhagairt scórála atá aici le Arsenal a choinneáil ag imeacht don fhoireann idirnáisiúnta.

Faoi láthair, seasann Arsenal ar bharr tábla na sraithe tar éis cúig chluiche, gan aon chluiche caillte agus 19 cúl aimsithe acu, trí cinn den scoth ó Katie McCabe.

Craolfar an dá chluiche beo ar RTÉ2 agus is ag a 7in a chuirfear tús leis an chluiche Déardaoin.