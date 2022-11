Éire ag foghlaim fúthu féin agus seo ceacht mór

Luaigh cóitseálaí fhoireann rugbaí na hÉireann Andy Farrell go bhfuil sé “ag súil go mór le himirt in aghaidh na Springboks” ina gcéad chluiche do Shraith na Náisiún Dé Sathairn i Staid Aviva, cluiche atá díolta amach le fada an lá.

Is iad an Afraic Theas seaimpíní an domhain agus ba é 2017 an uair dheireanach a casadh an dá fhoireann seo ar a chéile. Bhuaigh Éire 38-3 an lá sin ach tá gach duine ag súil le scrúdú i bhfad níos géire an uair seo.

Cé go bhfuil na Springboks mar sheaimpíní an domhain, is iad Éire atá ar bharr liosta fiúntais an domhain mar gheall ar a mbua iontach in aghaidh na Nua-Shéalainne sa samhradh.

Bhí na hÉireannaigh san áit seo cheana, áfach, in 2019 díreach roimh Chraobh an Domhain agus níor oibrigh rudaí amach go maith dóibh an uair sin. B’fhearr le Andy Farrell go nglacfadh a fhoireann leis an dúshlán chun fanacht ag uimhir a haon agus a bheith compordach leis. Tá Farrell ag iarraidh go bhfaighidh a fhoireann scrúdú maith ionas go mbeidh a fhios acu cá seasann siad.

Le tamall, tá go leor imreoirí mór le rá in easnamh dá gcuid cúigí mar gheall ar ghortuithe ach níl Farrell ag cur as an áireamh go mbeidh na himreoirí ar fáil ag an deireadh seachtaine. Sin iad Hugo Keenan, Jamison Gibson-Park, Tadhg Furlong ó Laighin ach beidh siad ag traenáil an tseachtain seo le leithéidí Thaidhg Beirne ón Mhumhain agus Jacob Stockdale as Ulaidh ar ais fosta.

I measc na n-imreoirí a ainmníodh don phainéal 37 duine, tá seisear nach bhfuil geansaí na hÉireann curtha orthu go fóill – Ciaran Frawley, Jeremy Loughman, Joe McCarthy, Calvin Nash, Jimmy O’Brien agus Cian Prendergast.

Ainmníodh an t-imreoir sa dara líne ag Laighin Jason Jenkins i bpainéal na hAfraice Theas tar éis briseadh ceithre bliana. Beidh seans ag imreoirí na Mumhan dul i dteagmháil arís le Damian de Allende agus é sna cúlaithe.

Bí ag súil le coimhlint an-fhisiciúil, mar gurb é sin an dóigh a mbíonn an Afraic Theas ag imirt. Is breá leis na Springboks a gcosaint a úsáid mar uirlis chun dul chun tosaigh agus bíonn siad go maith ag crágáil.

Ní den chéad uair é, ach beidh féinsmacht, seilbh na liathróide agus dul chun cinn tábhacht do na hÉireannaigh.

Ba mhaith le Farrell go mbeadh foireann na hÉireann ag foghlaim níos mó fúthu féin agus cé chomh maith is atá siad faoi bhrú. Is rud maith é sin, ach cuidíonn toradh maith leis an fhoghlaim. Beidh le feiceáil cén sórt ceachtanna atá i gceist.