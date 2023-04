Éiligh foirm dhaonáirimh as Gaeilge ‘fiú má tá ceann Béarla agat’

Ba cheart do chainteoirí Gaeilge foirm dhaonáirimh Ghaeilge a iarraidh fiú má tá an fhoirm Bhéarla acu, a thug Conradh le Gaeilge le fios.

Tháinig an achainí ón eagras Gaeilge agus fianaise ag teacht chun solais nach raibh lucht an daonáirimh ag tabhairt rogha idir an fhoirm Ghaeilge agus Bhéarla agus iad ag dáileadh foirmeacha roimh an daonáireamh atá le déanamh Dé Domhnaigh, 3 Aibreán.

“Tá am fós é a lorg. Fiú má tá foirm Bhéarla agat cheana féin, is féidir leagan Gaeilge a lorg freisin,” a dúirt Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge, Julian de Spáinn, le Seachtain.

Ag an daonáireamh deiridh in 2016, líonadh 8,068 foirm dhaonáirimh as Gaeilge, laghdú beag ón 8,676 a líon an fhoirm Ghaeilge in 2011.

Is féidir ceist a chur ar an áiritheoir nuair a thagann siad chuig an doras nó más fearr leat foirm Ghaeilge a lorg roimh ré, is féidir ríomhphost a chur chuig census2022@cso.ie le do sheoladh baile nó roghnaigh ‘Foirm Ghaeilge ag teastáil’ ag an deasc chabhrach ag censushelpdesk.cso.ie.

“Ar nós gach rud eile, nuair a dheinimid iarracht a léiriú go bhfuil éileamh sa phobal do sheirbhísí as Gaeilge, níl daoine i dtaithí ar Ghaeilge a úsáid nó tá faitíos ar dhaoine roimh an rud a lorg as Gaeilge nó an teanga a úsáid san fhoirm de bharr cúrsaí téarmaíochta mar shampla,” a dúirt Julian.

I mbliana, chomh maith leis an ngnáthcheist a iarrann cé chomh minic a úsáideann daoine an Ghaeilge, tá ceist a iarrann ar dhaoine faoina gcumas sa Ghaeilge a thabhairt le fios. “An-mhaith”, “go maith” agus “go dona” na roghanna atá ar fáil mar fhreagra ar an gceist sin.

“Tabharfaidh sin breis eolais dúinn ná raibh againn cheana,” dúirt Julian.

Beidh Conradh na Gaeilge ag súil le hardú ar an líon daoine a deir go bhfuil Gaeilge acu agus ar líon na ndaoine a úsáideann í go rialta.

Bhí titim bheag in 2016 ar na figiúirí sin. In Aibreán 2016, dúirt 1,761,420 go raibh Gaeilge acu, laghdú 0.7 faoin gcéad ar fhigiúr 2011. Dúirt 73,803 as an 1.76 milliún gur labhair siad an Ghaeilge go laethúil, titim 3,382 ar líon 2011.