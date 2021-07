Earnáil na Gaeilge faoi bhláth le 447 post fógartha le bliain anuas

An mbeadh suim agat post a bheith agat in earnáil na Gaeilge nó sa Ghaeltacht?

B’fhéidir gur anois an t-am leis an deis a thapú!

Bhí breis agus 440 folúntas in earnáil na Gaeilge agus na Gaeltachta le bliain anuas.

Sin an dea-thoradh ar anailís nua atá déanta ar na folúntais a fógraíodh in earnáil na Gaeilge le linn tréimhse 12 mhí idir Bealtaine na bliana seo caite agus deireadh na míosa sin i mbliana ar leathanach folúntas an ardáin idirlín peig.ie.

Agus nuair a deineadh luach na dtuarastal luaite leis an 447 folúntas a fógraíodh a shuimiú le chéile, b’fhiú €19.7m san iomlán in aon bhliain amháin é.

Is é peig.ie/foluntais an príomh-bhord post leis an teanga agus déantar poist a fhógairt ina bhfuil líofacht sa Ghaeilge ina riachtanas nó ina buntáiste.

De réir anailíse atá déanta ag an ardán ar staid na hearnála fostaíochta Gaeilge, is í an earnáil oideachais an chatagóir is mó ó thaobh líon na bhfolúntas de le 31% nó 108 post san iomlán.

In earnáil an riaracháin a fógraíodh 98 (20.8%) de na folúntais agus fógraíodh 41 post sna meáin. Bhí 14 phost fógartha do phleanálaithe teanga agus ocht bhfolúntas le Gaeilge le líonadh san Aontas Eorpach.

Ba mhó ná sin líon na bhfolúntas san earnáil phríobháideach. Ábhar spéise eile ab ea suíomh na bhfolúntas nó bhí 67 (15.2%) de na folúntais lonnaithe sa Ghaeltacht, 380 post lonnaithe lasmuigh den nGaeltacht agus bhí 13 phost lonnaithe thar lear.

Timpeall na hÉireann ba i gCúige Laighean is líonmhaire a raibh poist Ghaeilge á bhfógairt – 180 folúntas a fógraíodh sa chúige. Bhí 107 folúntas i gConnnachta, 73 i gCúige Mumhan agus 69 in Ulaidh.

Dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge, an Dr Niall Comer, gur léirigh torthaí na hanailíse seo cé chomh rathúil agus atá cúrsaí Gaeilge agus na Gaeltachta.

“Tugann an anailís úr seo atá foilsithe ag an ardán peig.ie le fios dúinn go bhfuil fostaíocht na Gaeilge faoi bhláth i láthair na huaire,” a dúirt sé.

“Bítear ag faire amach i gcomhair slat tomhais maidir le húsáid na teanga sa domhan gnó agus léirítear dúinn leis seo go bhfuil fostaíocht leis an teanga ag fás go mór, fiú le linn bliana ina raibh paindéim dhomhanda ann agus cúrsaí an tsaoil athraithe ó bhun go barr.”

Dúirt Dónal Ó Gallachóir, Feidhmeannach Ilmheán agus Aistriúcháin le Conradh Gaeilge: “Tá peig.ie/foluntais aitheanta anois mar lárphointe na fostaíochta Gaeilge.”

Is ardán ilmheán é peig.ie atá á sholáthar ag Conradh na Gaeilge le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge.