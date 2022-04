Dúirt mé le mo sheanchara scoile Dara Ó Briain, ar mhaith leat bheith i do leon?

Tá leabhar úr le haghaidh páistí curtha i gcló ag Coiscéim – agus glór aitheanta le cloisteáil á léamh.

D’aontaigh an fuirseoir Dara Ó Briain páirt a ghlacadh i dtaifeadadh an leabhair Cad a Chuirfeadh Sceon ar Leon?.

Cé go meastar nach gcuireann dada faitíos ar rí an tSabhána, tugann Dara le fios dúinn na nithe a d’fhéadfadh sceon a chur ar leon, mar shampla “boladh broma ó bhuabhal óg a chuirfeadh poll san ózón!”

D’iarr údar an leabhair, an ceoltóir Rossa Ó Snodaigh, ar Dhara línte an leabhair a léamh agus d’aontaigh an fuirseoir clúiteach láithreach leis.

“Bíonn Dara iontach gnóthach agus shílfeá nach mbeadh sé ar fáil,” a dúirt Rossa, atá ina cheoltóir agus ina bhainisteoir ar Kíla.

“Chuireas glaoch air agus dúirt mé, seans nach mbeidh suim agat ann, ach an mbeadh fonn ort dhá abairt déag a léamh do leabhar atá scríofa agam do pháistí,” agus dúirt an fuirseoir agus údar ar thrí leabhar eolaíochta do pháistí, “Sea bheadh suim agam! Cuir chugam é!”

Bhí mí ann ó chuir Rossa an script chuig Dara agus mar gheall ar an easpa cumarsáide bhí sé beartaithe ag Rossa tabhairt faoin taifeadadh é féin. Ach an mhaidin a bhí sé beartaithe aige dul isteach chuig an stiúideo dúirt Rossa go bhfuair sé téacs ó Dhara a dúirt “mo leithscéal a Rossa, bhí mé ar saoire le mí anuas, bheinn breá sásta é seo a dhéanamh!”

Cé go raibh a phlean féin ag an údar, thuig sé go mb’fhearr i bhfad Dara á léamh.

“Bhí an chéad iarracht ag Dara an-mhaith ach thuigeas go bhféadfadh sé jab níos fearr arís a dhéanamh, mar sin thug mé roinnt moltaí dó, mar a thabharfadh stiúrthóir d’aisteoir, tá a fhios agat féin – triail é a rá ar an mbealach seo nó an bealach siúd agus thug sé faoi agus d’aimsigh sé sprid an leabhair an babhta sin.

“Bhí seal caite ag Dara mar aisteoir agus é mar bhall de Chumann Drámaíochta UCD mar sin thuigfeadh sé nach masla a bheadh i moltaí dá leithéid.”

Tá aithne ag Rossa ar Dhara óir d’fhreastail siad ar an bhunscoil agus an mheánscoil chéanna: Scoil Lorcáin agus Coláiste Eoin i mBaile Átha Cliath, áit a raibh Dara sa rang faoi rang Rossa.

“Bhí muid ar an bhfoireann peile chéanna sa mheánscoil agus is mórán cúilín a fuaireas ó dhea-phas uaidh – ní hé gur cairde sinn ach go mbíonn an-chairdeas idir eadrainn nuair a bhuaileann muid lena chéile.

“Tá a fhios agat an dóigh sin go bhfuil aithne mhaith agat ar dhuine ach nach nglaonn tú orthu chun ‘fan go gcloisfidh tú cad a tharla inné’ a phlé leo. Cúisíonn comhthaithí scoile dá leithéid go mbíonn sruth cumarsáide bunaithe a leantar leis pé uair a mbuailtear lena chéile.

“Is coup iontach don teanga agus dar ndóigh don leabhar rannpháirtíocht Dhara, agus nuair chloiseann tú a ghuth bíonn a fhios agat láithreach gurb é féin atá ann, go bhfuil greann i gceist. Tá sé thar barr.”

Bhíodh Dara ag obair do Echo Island ar RTÉ agus le hÁis, comhlacht dáiliúcháin leabhar Gaeilge, sular thug sé faoin ardán, agus tá sé anois ar cheann de na fuirseoirí is cáiliúla ní hamháin in Éirinn agus sa Bhreatain, ach ar fud an domhain.

Is é Cad a Chuirfeadh Sceon ar Leon an tríú leabhar do pháistí a scríobh Rossa agus a mhaoinigh COGG. Tá closleabhar agus ceol cumtha dóibh uile – ba iad an chéad dá cheann ná Aistir ar an Aibítir, leabhar le rannta do gach litir in aibítir na Gaeilge, agus ansin Grá i nGléas G – dán grá tuismitheora dá leanbh a bhaineann feidhm as na focail mhuirneacha go léir a thosaíonn le G.

Rinne an t-ealaíontóir Wayne O Connor na léaráidí do na trí leabhar. “Tá siad iontach agus gleoite,” a dúirt Rossa, “agus mar gur roghnaigh sé stíl éagsúil ar fad don trí leabhar ní shílfeá gurb é an duine céanna a bhí ann.”

Tá Rossa ag smaoineamh anois ar an cheathrú leabhar do pháistí a scríobh. Agus deir sé gur chuidigh an dianghlasáil leis!

“Bhí an dianghlasáil go haoibhinn! Laethanta fada, brú ar bith orainn ó thaobh ceolchoirmeacha de! Tá go leor tuairimí ag teacht ar aghaidh.”

