Dóchas ag teacht agus an lá ag síneadh... beidh an t-earrach linn i gceann seachtaine

D’fhéachas amach an fhuinneog tráthnóna inné agus bhí sé fós geal ag a cúig, comhartha iontach go bhfuil an t-earrach ar an tslí agus tá.

Is cuma liom cad a deireann éinne leat in oifig na haimsire in RTÉ, tosnaíonn an t-earrach Lá ’le Bríde agus beidh Lá ’le Bríde chugat cothrom an lae seo an tseachtain seo chugainn. Agus nuair a thagann Bríde tagann mórán léi.

Tá an mhí seo nach mór istigh, sea is mó uair é ráite liom le seachtain, cá bhfuil an mhí imithe?

Níl dabht ann ach go n-imíonn an t-am níos tapúla de réir mar a éiríonn tú níos sinne. Chualas daoine á rá san agus mé óg agus chaitheas mo cheann san aer.

Ní haon díobháil cuid den mbliain ag dul tapaidh ach ní mhór di moilliú síos sa samhradh.

Cuimhním i gcónaí ar rúin na hathbhliana a ndéanamh agus iad glan dearúdta ag an bpointe seo, tá mo chuidse fós ann agus le deanamh fós.

Ceann acu ná dul go níos mó cluichí in 2023. Leis na comórtaisí tosaigh caite ar leataobh anois, tá rudaí ag éirí dáiríre agus an tsraith ag tosnú ag an ndeireadh seachtaine, rud é seo a ardaíonn mo chroí agus croíthe móráin eile.

Tá sé deas a bheith ag féachaint ar an Longfort agus an Lú ar an dteilifís ach caith chugam Ciarraí agus Dún na nGall an Domhnach seo.

Is dóigh liom go bhfuil na réamhchomórtaisí imithe i léig le tamall seachas i gCúige Uladh, ach ar an dtaobh eile tá an tsraith tar éis ardú céime a fháil inár n-aigne.

Na réamhchomórtais anois san áit ina raibh an tsraith tamall do bhlianta ó shin. Mar sin, tabhair seachtain nó dhó dó agus ba cheart go mbeadh – fé mar a thug Darragh Ó Sé air blianta ó shin – an ‘díosal salach’ imithe.

Ní féidir liom dul go Dún na nGall an tseachtain seo ach tá Caisleán an Bharraigh ar an radar agam. Ní rabhas riamh ann agus deis fanacht i Maigh Eo i gcomhair na hoíche.

Cluiche fé shoilse atá ann agus bíonn craic mhaith le muintir Mhaigh Eo i gcónaí.

B’fhearr dom Kieran Donaghy a fhágaint sa bhaile más ea. Níl a fhios agam an bhfuil siad fós fuar ina thaobh ann? Níl aon dabht ach go raibh an fear sin in ann lasair a chur féna mbun.

Seo an tseachtain a mbeidh mé ag dul amach sa ghairdín agus gach aon rud marbh ar nós sceach a bhailiú agus roinnt gearrtha siar a dhéanamh le crainn agus mar sin do chomh maith.

D’fhágas ró-dhéanach é an bhliain seo caite. Tháinig drochaimsir agus an chéad rud eile bhí an t-earrach tagtha agus níor dheineas i gceart é. Teastaíonn uaim an áit ar fad a bheith glanta suas agam sara dtagann Bríd.

Níl aon ní chomh deas leis an áit timpeall ort a bheith glan agus néata agus le sraitheanna na peile agus na hiomána ag teacht, ní haon ionadh go bhfuil an tráthnóna níos gile.

Fé mar a bhíos ag rá, beidh Lá ’le Bríde againn an lá seo an tseachtain seo chugainn agus ná dein dearúd ‘brat Bhríde’ a chur amach oíche Dé Máirt!