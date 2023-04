Dialann Ghaeilge 2023 curtha ar fáil ag Maresa

Shocraigh sí ina áit sin ar a dialann Ghaeilge féin a fhoilsiú.

Seo an dara bliain as a chéile a bhfuil dialann Ghaeilge curtha ar fáil ag Maresa – agus tá sí níos mó agus níos fearr ná an ceann anuraidh.

Dúirt Maresa le Seachtain nach raibh sí ábalta teacht ar dhialann Ghaeilge ar chor ar bith dhá bhliain ó shin, fiú ar líne.

“Shíl mé, déanfaidh mé mé féin é mar sin,” a dúirt sí.

Níl raibh aon taithí aice san fhoilsitheoireacht – ach níor stop sé sin í.

Dúirt Maresa: “Is duine ceanndána mé, nuair atá rud i mo cheann caithfidh mé rud éigin a dhéanamh faoi. Ach dá mbeadh a fhios agam an oiread oibre a bhí leis, b’fhéidir go ndéanfainn athsmaoineamh air!”

D’aimsigh sí comhlacht i gCorcaigh le dialann 2023 a chur i gcló agus cheana féin deir sí go bhfuil díol níos mó uirthi ná an chéad cheann.

“Tá clúdach crua air, rud nach raibh ag an chéad cheann,” a dúirt sí. “Leis an seancheann ní raibh mé ábalta ribín a chur leis – rud atá go maith le dialann ar bith sa dóigh is go bhfuil tú ar an lá cheart.

“Agus leis an chlúdach chrua, is féidir le daoine í a iompar thart agus ní dhéanfar damáiste di i rith na bliana.

“Dhíol mé an chuid is mó díobh anuraidh – bhí an baol ann go bhfágfaí mé le carn mór dialann! Fuair mé mo chuid airgid ar ais agus bhí lúcháir orm as sin. Agus tá súil agam tógáil air sin i mbliana.”

Is cumhartheiripeoir í Maresa i Móinteach Mílic i gContae Laoise, agus deir sí go bhfuil an-dúil ag muintir Laoise sa dialann. Chuir sí ‘Gaeltachtín’ ar a comhlacht dialainne mar ba mhaith léi “breac-Ghaeltacht” a dhéanamh den chontae.

“Bíonn cuid mhór daoine anseo ag freastal ar pop-up Gaeltachtaí agus ciorcail chomhrá, agus ba mhaith liom gréasán níos fearr de Ghaeilgeoirí a dhéanamh taobh amuigh den Ghaeltacht.

“Tá súil agam go gcuirfidh an dialann i gcuimhne do dhaoine cosúil liomsa atá ag foghlaim na Gaeilge go mbíonn tú ag smaointiú ar an teanga gach uair a úsáideann tú an dialann. B’fhéidir go gcuirfidh tú an raidió ar siúl nó scríobhfaidh tú do nótaí i nGaeilge – mar tá sé furasta titim siar go dtí an Béarla.

“Sílim go mbíonn sé tábhachtach go mbíonn Gaeilge infheicthe inár saol laethúil, go háirithe mar fhoghlaimeoirí.”

“Chuala mé ó dhaoine a fuair an dialann mar bhronntanas agus bhí siad iontach sásta faoi – is breá liom sin a chloisteáil.”

Tá Dialann 2023 ar fáil ar chostas €18 ag dialann.ie agus tá liosta ar an suíomh sin fosta de na siopaí leabhar ina bhfuil sí ar díol.