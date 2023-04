Dhá chluiche eile leis an duais is mó a bhaint

Seoladh na cluichí a bheas ar siúl i gComórtas na Sé Náisiún in 2024 i rith na seachtaine, le hÉirinn as baile in aghaidh na Fraince sa chéad bhabhta. Seans maith go mbeidh go leor ag cur lóistín in áirithe agus ag cuartú ticéid dó, ach i gcás na n-imreoirí agus Andy Farrell, tá go leor rugbaí le himirt idir seo agus sin.

Níl ach dhá chluiche le dul sa chomórtas i mbliana, leis na hÉireannaigh ar an bhóthar cheart chun an sprioc, an comórtas agus an Chaithréim Mhór a bhuachan. Tá Éire tar éis an Bhreatain Bheag, an Fhrainc agus an Iodáil a bhualadh le scór comhiomlán 51 pointe.

Níl ach Albain agus Sasana fágtha agus iad ag iarraidh an Comórtas agus an Chathréim Mhór a bhaint den chéad uair ó 2018. Ach is minic a bádh an long láimh le cuan!

Cad is féidir leo a bheith ag súil leis ó Albain mar sin? Chaill siad in aghaidh na Fraince 32-21 ach fuair siad go leor molta as an chineál rugbaí ar an ionsaí a d’imir siad. Fuair an t-imreoir sa dara líne Grant Gilchrist cárta dearg taobh istigh de sheacht mbomaite agus bhí an scór 19-0 ag deireadh na chéad cheathrú.

Léirigh Albain fíor-spreacadh chun an bhearna is lú a chur idir na foirne 25-21 agus 12 nóiméad le dul ach níor leor sin. Dúirt an cóitseálaí Gregor Townsend “gur imir Albain an rugbaí is fearr go dtí seo sa chomórtas agus níor bhuaigh muid”.

Tá seans acu an Choróin Thriarach a bhaint mar go bhfuil Sasana agus an Bhreatain Bheag buailte acu ach is iad Éire rogha na n-údar. Chaill Albain 26-5 anuraidh ina n-aghaidh ach beidh le feiceáil an mbeidh Albain in ann tógáil ar an taispeántas in aghaidh na Fraince. Bí cinnte go mbeidh féinsmacht pléite go géar i rith na seachtaine.

Is cosúil go mbeidh Robbie Henshaw, Tadhg Furlong, Jamison Gibson-Park agus Johnny Sexton ar fáil don chluiche agus beidh le feiceáil an dtosnóidh Henshaw le Ringrose sa lár.

Ba iad Stuart McCloskey agus Bundee Aki a d’imir in aghaidh na hIodáile ach beidh sé deacair gan Henshaw a roghnú má tá sé aclaí agus réidh le himirt.

Níor imir Henshaw ó mhí na Samhna le gortuithe theannán na hioscaide agus chaol na láimhe ag cur as dó. Níl Tadhg Furlong ná Jamison Gibson-Park tar éis imirt go fóill sa chomórtas agus cuidíonn sé go mór le láidreacht agus doimhneacht an phainéil go bhfuil siad ar fáil arís.

Cuireann Andy Farrell fáilte roimh cheisteanna agus dúshláin agus beidh sé ag súil go bhfaighidh a fhoireann neart ceisteanna Dé Domhnaigh. D’éirigh le hÉirinn gach ceist a cuireadh orthu a fhreagairt go dtí seo agus déarfainn go mbeidh siad in ann an triail a sheasamh.