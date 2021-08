D’fhéach mé ar Love Island den chéad uair agus mothaím anois gur leor sin dom!

Tá seacht mbliana do ‘Love Island’ ann, bhuel tá sé ina sheachtú séasúr más maith leat, agus cé go mbíonn na meáin suite air seo gach samhradh ó 2015, ní raibh aon dúil agam riamh suí síos agus féachaint ar eagrán dó.

Leanaim daoine ar na meáin shóisialta atá ar comhaois liom fhéin agus tá siad leáite anuas air, mar sin ní rud ó thaobh aoise atá ann agus nuair a chonaic mé é seo chuireas ceist orm fhéin, an bhfuilim ag cailliúint amach anseo?

Éiríonn go maith leis na Gaeil ar an gclár seo. Le bheith fírinneach bhí agus tá níos mó ar eolas agam fé Maura Higgins agus Greg O’Shea ná mar a bhí is atá agam fén tsraith.

Is cosúil gur bhain Maura Higgins ana-shásamh as bheith air, ach nílim ró-chinnte fé Greg. Is cuimhin liom agallamh a dhéanamh leis uair amháin agus bhí an chuma air gur dhuine é ná raibh puinn suime aige i gclú agus cáil agus a bheith fén spotsolas an t-am ar fad agus sin go díreach cad atá i gceist leis an gclár seo.

Bhuaigh Greg an tsraith dhá bhliain ó shin agus bhuaigh Maura Higgins an tsraith chéanna ar shlí eile!

Bheadh sórt trua agam dos na daoine a théann ar an gclár seo – cé go bhfuil a fhios acu cad atá i gceist ón gcéad lá ní dóigh liom go bhfuil a fhios acu go bhfuil gnéithe fadtéarmacha leis. Mar shampla ag an bpointe seo féachtar ar an amaidí agus an phleidhcíocht ar shlí amháin, ach an bhféachfar mar sin air i gceann 20 bliain nuair a bheidh siad fásta suas i gceart?

Tá’s agam go gceapann tú go bhfuilim im’ sheanduine agus mé á rá san, ach is fíor dom chomh maith.

Thugas fé mo chéad eagrán ag an ndeireadh seachtaine agus ar shlí bhíos sórt caillte mar go bhfuil rudaí tarlaithe agus bhí cuid dos na scéalta caillte orm agus ar shlí eile anseo bhí an rud ar fad chomh soiléir.

Is fuirist a dhéanamh amach canathaobh go bhfuil daoine ag féachaint air. ‘Big Brother’ le craiceann agus bicíní le píosa ‘grá’ caite isteach ann atá i gceist leis. An ionann grá agus gnéas sa chlár seo? Is dócha go bhfuil freagra na ceiste againn le fada.

Cuirtear an cheist go minic cé a bhuafaidh an tsraith agus bíonn na geallghlacadóirí i lár an aonaigh leis seo i gcónaí, ach níl aon dabht ann ach gurb iad ITV a bhuann gach uair.

Dá mbeidís ag déanamh ‘Love Island’ le daoine cáiliúla sa tír seo cé a mbeadh suim agat a sheoladh isteach ann?

Cad mar gheall ar an bhfear órga ó Chorcaigh, Paul O’Donovan? Cuimhnigh ar an gcraic dá mbeadh siúd ann.

Bheadh sé ina sheó seoigh aige. Sin cad atá uait – fear ná thógann é fhéin ró-dháiríre.

A mhalairt do dhaoine atá istigh ann.

Tá Davy Fitz díomhaoin na laethanta seo, cad fé siúd? Agus b’fhéidir Ciarraíoch aitheanta a chur isteach leis? Níl a fhios agam fé sin!

Pé scéal é, ba leor eagrán amháin domsa, ach má bhaineann tú sásta as, dein sin!