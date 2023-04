Deis mhaith ag imreoirí Éireannacha buachan san Astráil

Dea-scéal do mhuintir na hÉireann ná go mbeidh deis ag Éireannaigh eile an bonn is tábhachtaí i bPeil Astrálach na mban a bhuachan anois. Níl ach ceithre fhoireann fágtha sa chomórtas agus le seachtar imreoirí as Éirinn ag imirt ar na foirne sin, ciallaíonn sé go mbeidh bonn eile ag teacht abhaile go hÉirinn. Ach cé ar a bheas an t-ádh i mbliana?

Cuirfear tús leis an aicsean Dé hAoine leis an choimhlint idir Brisbane Lions agus Adelaide Crows a bhfuil an comórtas buaite eatarthu le cúpla bliain anuas. Is iad na Crows curaidh reatha an chomórtais agus bhuail siad Brisbane 38-20 sa bhabhta ceannais anuraidh.

Níl ach cluiche amháin caillte ag Brisbane an séasúr seo, agus iad ar bharr an tábla agus mar gheall air sin, ní raibh babhta ceathrú ceannais le himirt acu. Bhí seachtain bhreise acu réiteach don chluiche in aghaidh na seaimpíní ó anuraidh. Tá bean Thiobraid Árann Orla O’Dwyer leis na Brisbane Lions agus ar an taobh eile leis na Adelaide Crows tá Ailish Considine as an Chlár agus Niamh Kelly ó Mhaigh Eo.

Fuair Adelaide an lámh in uachtar ar Collingwood sa bhabhta ceathrú ceannais le bua 12 phointe. Ach ba faoin aimsir a bhí go leor cainte, le toirneach, tintreach agus báisteach throm ag cur isteach go mór ar an chluiche. Bhí Niamh Kelly an-fheiceálach sa chluiche ach tá gortú theannán na hioscaide ag cur as do Ailish.

Beidh Melbourne agus na Kangaroos in aghaidh a chéile Dé Sathairn le Vikki Wall ón Mhí agus Erika O’Shea as Corcaigh ag imirt leis na Kangaroos. Bhuaigh siad 74-38 in éadán na Richmond Tigers sa bhabhta ceathrú ceannais, le O’Shea in easnamh don dara cluiche as a chéile mar gheall ar ghortú ar a súil.

Is ag dul ó neart go neart atá Vikki Wall ó d’fhág sí Éire tar éis di a dara Craobh Uile-Éireann as a chéile a bhuachaint leis an Mhí. Beidh sí in aghaidh Shinéad Goldrick as Áth Cliath agus Bhláithín Mackin ó Ard Mhacha a raibh seachtain shaor acu mar gur éirigh leo cáiliú díreach do na babhtaí leathcheannais.

Chaill Melbourne ag an am seo anuraidh in aghaidh Adelaide 33-15 agus bí cinnte go bhfuil fonn dochreidte orthu an babhta ceannais a bhaint amach. Seo an chéad bhliain do Bhláithín Mackin a bheith ag imirt san AFL agus í ag súil nach dtiocfaidh deireadh leis an turas dhochreidte sin go fóill.

Táim ag dul le Brisbane agus na Kangaroos chun teacht fríd agus imirt in aghaidh a chéile sa chluiche ceannais an tseachtain seo chugainn.

Ba chóir go mbeadh sár-chluichí againn agus cibé rud a tharlóidh, beidh Éireannaigh éigin breá sásta. Go n-éirí go geal leis na foirne uilig.