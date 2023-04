Deis iontach d’fhoirne óga corn mór a bhaint i Staid Semple

D’éirigh le Port Láirge an corn a bhaint in 2015 ach caithfidh tú dul siar 24 bliain nuair a bhí údar gaisce ag Corcaigh sa chomórtas. Beidh an dá fhoireann seo in aghaidh a chéile i bhfeachtas na Mumhan ar an 15 Bealtaine agus mar gheall air sin, tá roinnt tráchtairí ag rá b’fhéidir nach bhfeileann sé don dá fhoireann a bheith chomh maith sin sa chluiche seo.

Sin tráchtaireacht nach dtuigim. Seo deis ag leaids óga agus leaids nach bhfuil chomh hóg sin corn a bhaint, rud nach bhfuil buaite ag a bhformhór de cheachtar foireann.

Go pearsanta, tá sé dochreidte a shamhlú nach mbeadh an dá fhoireann ag iarraidh é a bhaint. Is in aghaidh Luimnigh a bheas Corcaigh ar an 17 Aibreán, le Port Láirge i gcoinne Thiobraid Árann ar an lá chéanna. Glacaim leis an phointe go mbeidh John Kiely agus Colm Bonnar breá eolasach ar an dóigh a mbeidh an freasúra ag imirt agus an bealach a mbeidh siad socraithe ar an lá. Ach ní féidir gan a bheith ag imirt chun an cluiche a bhaint.

Is scrúdú géar don dá fhoireann é agus coimhlint iontach roimh an Chraobh.

D’éirigh le Port Láirge slad a dhéanamh ar Loch Garman ina gcluiche leathcheannais 5-20 le 0-16, agus Port Láirge ag cruthú go leor seansanna ar chúl le Mark Fanning, cúl báire Loch Garman, ag sábháilt trí cinn.

Beidh Liam Cahill, bainisteoir Phort Láirge, sásta leis an dóigh ar imir a fhoireann seachas gortú Colin Dunford agus an cárta dearg a fuair Austin Gleeson.

Bhí sé maorga le 2-3 ar an lá agus is mór an buille é muna mbeidh sé ar fáil Dé Sathairn, go háirithe agus an cluiche beagnach thart nuair a cuireadh den pháirc é.

Bhí an cluiche leathcheannais eile idir Corcaigh agus Cill Chainnigh i bhfad níos cóngaraí, le Corcaigh ag aimsiú an bhua le ceithre chúilín. Ba é an cúl a fuair Darragh Fitzgibbon an difear i dtreo dheireadh an chluiche le himreoirí óga ar nós Chiaráin Joyce agus Alan Connolly ag seasamh amach. Cé go raibh Corcaigh sé phointe taobh thiar, léirigh siad an-charachtar chun teacht aniar agus bhí a mbainisteoir Kieran Kingston an-sásta leis sin.

Beidh an bheirt bhainisteoirí ag iarraidh nach gcuirfidh aon ghortú isteach ar a gcuid imreoirí, go háirithe agus an Chraobh ag druidim linn. Ach beidh Colm Bonnar agus John Kiely ag coinneáil súil air agus ag foghlaim faoin áit atá na himreoirí ag imirt ar an pháirc, na pocanna amach agus an dóigh a bhfuil na taicticí difriúla ag obair.

Ba chóir go mbeadh coimhlint den scoth againn, ach tar éis Cluiche Ceannais na hÉireann a chailleadh anuraidh, ní dóigh liom go mbeidh Corcaigh ag iarraidh an dara ceann a chailleadh as a chéile.