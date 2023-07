‘Deirtear go bhfuil leabhar i ngach duine againn ach creidimse go bhfuil 10 nóiméad d’ábhar fuirseoireachta den scoth i ngach duine againn’

Nuair a thosaigh Aideen McQueen ag tabhairt a léargais ghreannmhair ar an saol ar an ardán go gairmiúil deich mbliana ó shin, deir bean Chill Chainnigh gur beag an treoir a bhí ann di faoi conas ar cheart tabhairt faoi shlí bheatha a bhaint amach i saol atá éiginnte – gan trácht ar a bheith scanrúil.

Agus í a labhairt le Seachtain, dúirt Aideen gur minic gur éirigh fuirseoirí a raibh talann ar leith acu as an ngnó tar éis cúpla oíche ar an ardán mar nach raibh a fhios acu conas dul chun cinn a dhéanamh.

“Sin an fáth a ndearna mé cinneadh tús a chur le scoil fuirseoireachta ar a son siúd ar mhaith leo dul sa seans.

“Is féidir liom cúnamh a thabhairt d’fhuirseoirí a nglór a aimsiú i saol an ghrinn agus tús a chur le slí bheatha sa ghnó.

“Tá gaol idir an fhuirseoireacht agus labhairt go poiblí ach tá sí níos scanrúla arís.

“Chuir Joe Rogan (tráchtaire UFC Meiriceánach) agus Volodymyr Zelensky (Uachtarán na hÚcráine) tús lena ngairm bheatha sa bhfuirseoireacht – is ealaín chumhachtach í.”

Mhínigh Aideen gur eispéireas iontach foghlama é tabhairt faoin saol grinn toisc go bhfoghlaimítear go leor – mar shampla conas aird an lucht féachana a choinneáil, conas thú féin a chur i láthair, agus déileáil le brú agus le daoine deacra.

“Cuireann sé iachall ort an taobh éadrom den saol a fheiscint ach glacann sé am go dtí go mbíonn tú ábalta slí bheatha a bhaint as an ngnó,” a dúirt sí.

“Ghlac sé bliain ag déanamh oícheanta ‘maidhc oscailte’ ar bhonn leanúnach go bhfuair mé mo chéad ghig íoctha agus nílim ag déanamh airgid ach le cúig bliana anuas.”

Dúirt sí freisin go raibh an fhuirseoireacht tar éis cuidiú léi obair eile a fháil – scríobh sceitsí agus aisteoireacht iontu agus cur i láthair clár teilifíse agus oícheanta siamsaíochta mar shampla.

Dúirt sí go raibh buntáistí eile ann freisin. “Is féidir le bean smideadh agus stíl ghruaige a úsáid chun í féin a dhéanamh níos tarraingtí – is é an gáirí an tseift a bhíonn ag fir!

“Tá fuirseoirí – fir go speisialta – ábalta duine níos aille ná iad féin a aimsiú – ní hamháin go bhfuil tú ag casadh le daoine éagsúla gach oíche ach tá tú ar an ardán is tá aird gach éinne ort.

“Ceacht saoil suntasach ná go gcuidíonn an fhuirseoireacht leat an greann sa saol a fheiscint agus eispéiris ar leith a thabhairt faoi ndeara.

“D’fhéadfadh an rud is mó atá ag cur as duit faoi láthair a bheith ina scéal grinn iontach nó d’fhéadfadh eispéaras ardáin ar mire a bheith ina ábhar comhrá ar choinne.

“Nuair atá mo bhuachaill ag screadaíl orm i lár na sráide agus é ag bualadh a bhróige ar chuaille solais agus é ag rá go bhfuil sé ag fágáil, beidh m’inchinn fuirseoireachta ag rá liom féin, stócach caillte, scéal gnóthaithe!”

Dar le Aideen, is próiseas foghlama fút féin an fhuirseoireacht, ionas gur féidir leat do phearsantacht féin a chur i láthair agus do ghlór féin a aimsiú.

“Sara thosnaigh mé ar an bhfuirseoireacht, shíl mé go fochoinsiasach go raibh gach éinne ag smaoineamh mar a bhíos ag smaoineamh, agus gur cheap siad go raibh na rudaí céanna greannmhar agus ná raibh éinne ag vótáil d’Fhine Gael i bhfírinne.

“Nach ormsa a bhí an dul amú.

“Má bhíonn tú ag fuirseoireacht, beidh grúpaí éagsúla sa lucht féachana. Agus tú ag iarraidh iad a chur ag gáirí, foghlaimeoidh tú fúthu go gasta.

“Cuidíonn sé leat féachaint ar rudaí ó áiteacha éagsúla – agus is cinnte gur dea-rud é sin. Deirtear go bhfuil leabhar i ngach duine againn ach creidimse go bhfuil 10 nóiméad d’ábhar fuirseoireachta den scoth i ngach duine againn – ba chóir duit triail a bhaint as!”

Iar-mhúinteoir í Aideen agus go leor taithí aici dá réir a bheith i mbun ranga le déagóirí agus, go deimhin, páistí níos óige.

Faoi láthair tá Aideen i mbun cúrsa 10 seachtaine fuirseoireachta i dtábhairne Mulligan agus Haine ar Shráid an Dáma i mBaile Átha Cliath. Bíonn sé ar siúl gach Máirt óna 6-8in.

Foghlaimeoidh rannpháirtithe faoina stíl, a gcur i láthair, scríobh ábhair grinn, teacht i láthair ardáin, an phearsantacht ardáin, an greann comhaimseartha, an greann carachtair, seiftiú ar an láthair agus scéalaíocht.

Ag deireadh an chúrsa beidh deis ag gach rannpháirtí gig a dhéanamh ag an gclub grinn Craic Den.

“Tá siad déanta agam i nGaeilge agus ba bhreá liom iad a chur i láthair do dhéagóirí agus daoine óga sna scoileanna agus ollscoileanna,” a dúirt

Aideen faoina ceardlanna grinn. Tá Aideen gníomhach freisin le Gaelgáirí, an grúpa Gaelach fuirseoireachta.

Tá Aideen lán-sásta a ceardlanna fuirseoireachta a thabhairt i scoileanna agus ollscoileanna, trí Ghaeilge nó trí Bhéarla.

Is féidir fiosrú a dhéanamh faoi seo ach ríomhphost a sheoladh chuig: workshops@craicdencomedyclub.com.