Deireadh seachtaine lán craice agus ceoil ag an Phuball Gaeilge sa Phicnic Leictreach

The Shan Vans ar an stáitse

An grúpa Feart ag seinm ag an Phuball Gaeilge ag an deireadh seachtaine

An rud is annamh is iontach, a deirtear – agus is cinnte gur annamh an ócáid í an fhéile Picnic Leictreach a bheith ar siúl agus ag ghrian ag scoilteadh na gcloch ann.

Ach fiú leis an ábhar iontais sin, beidh i gcónaí na seanrudaí céanna ann ar féidir brath orthu – an chraic, an comhluadar agus an ceol iontach ag an Phuball Gaeilge.

Gné lárnach den fhéile cheoil is mó in Éirinn ó bhí 2018 ann, bhí an Puball Gaeilge i lár an aonaigh ag an Phicnic ag an deireadh seachtaine.

Urraithe ag Foras na Gaeilge den chéad uair i mbliana, chuir Raidió na Life, Raidió Fáilte, Féile Nasc agus Féile na Gealaí scoth na gceoltóirí ar an ardán. Idir DJanna agus bhannaí ceoil, phléphainéil agus phodchraoltaí, cuireadh éagsúlacht siamsaíochta ar fáil a réitigh leis an chruthaitheacht a bhíonn le haimsiú san Achadh Aigne, suíomh na féile ina raibh an puball lonnaithe.

Ag labhairt dó le Seachtain, dheimhnigh Conchúr Ó Faoláin, Clár Reachtaire Raidió na Life, gurbh fhiú go mór an obair ar fad a cuireadh isteach chun an t-ardán a reáchtáil – go háirithe mar gheall ar an fhreagairt iontach a fuair siad ó na sluaite.

“Bhí deireadh seachtaine den scoth againn, ó thaobh an cheoil de go háirithe, ach rud eile ná go raibh neart spéise le feiceáil – go háirithe ag daoine óga i gcúrsaí Gaeilge agus sa cheol Gaeilge,” a dúirt Conchúr.

“Léiríonn sé arís an cineál réimse leathan de dhaoine as gach cearn den tír atá ag déanamh ceol iontach as Gaeilge. Cé go bhfuil tú ag obair go dian nuair atá tú thíos ann – agus uaireanta ní bhíonn deis agat gach rud a fheiceáil – nuair a bhíonn sos agus deis agat breathnú ar na ceoltóirí is rud iontach é le feiceáil an Ghaeilge ag dul ó neart go neart ó thaobh an cheoil de.”

Is léir an ról uathúil atá ag an Phuball Gaeilge san fhéile is mó sa tír – mar atá ag an Ghaeilge agus saol na teanga sa tír go ginearálta.

“Le leithéidí Fhéile na Gealaí agus Nasc ag tabhairt ardán do ghrúpaí ceoil Gaeilge sna féilte atá acu – agus muidne i Raidió na Life ag tabhairt ardán do cheoltóirí Éireannacha gach lá – is deis iontach é dúinn ar fad é sin a thaispeáint ag a leithéid den Phicnic Leictreach, agus bíonn na grúpaí ansin ar bís le seinm ag an bhféile chomh maith.”

Agus cé go mbaineann an-chuid oibre le reáchtáil an ardáin, rud a fhágann fíor-bheagán ama le dul amach go dtí áiteanna eile san fhéile do leithéidí Chonchúir, ní chuireann sé sin isteach ná amach air.

“I gcónaí, bíonn ceoltóirí eile ann ar mhaith leat a fheiceáil, ach ní bhíonn aon aiféala ná brón orm go bhfuil mé ag cailliúint amach ar aon rud agus mé ag obair ann – mar tá scoth na n-amhránaithe le feiceáil anseo,” a dúirt Conchúr.

Luann sé an grúpa nua-bhunaithe ó Bhéal Feirste, The Shan Vans, mar shampla den cheol úrnua atá á chur chun cinn agus á fhorbairt acu tríd an ardán.

“Bhí siadsan dochreidte maith. Feictear domsa go bhfuil rud éigin speisialta á dhéanamh acu leis an cheol agus an cineál réabhlóideachais atá nasctha leis an nGaeilge, agus tá an Ghaeilge fite fuaite sa teachtaireacht atá acu.

“D’fhéadfá a bheith ansin sa Phuball Gaeilge don deireadh seachtaine ar fad agus d’fheicfeá an-chuid rudaí éagsula,” a dúirt sé.

Cosúil le haon rud i saol na Gaeilge, is a bhuí le hiarracht agus obair ó dhaoine deonacha éagsúla a éiríonn lena leithéid de thogra – ach tá moladh ar leith le tabhairt aige do theicneoir Raidió na Life, Fearghal Saxe, atá lárnach in eagrú an Phubaill ó thús ama.

“Bhí muid ag rá le linn na seachtaine, dá mbeinnse féin tinn an deireadh seachtaine sin, rachadh an Puball ar aghaidh go breá – ach dá mba rud é go raibh Fearghal ar iarraidh, bheadh sé thar a bheith deacair orainn é a reáchtáil!” a deir Conchúr de gháire.

“Ach caithfear cinnte buíochas mór a ghabháil le Foras na Gaeilge, a thug maoiniú don Phuball Gaeilge i mbliana – thug siad an-chuid tacaíochta, agus thug sé sin deiseanna dúinn rudaí a dhéanamh nach mbeadh muid in ann a dhéanamh gan sin.”

Is léir an spás uathúil atá ag an Phuball Gaeilge mar chuid den Phicnic Leictreach – ach an ionann an méid sin agus é a bheith scoite amach mar fhéile dá cuid féin inti?

“Is fíor don dá rud go pointe. Bíonn an-chuid daoine ag crochadh thart ar an áit agus ag teacht isteach chuig an bPuball, agus bíonn siad fiosrach faoi cad atá ag dul ar aghaidh agus cé muid féin. Sin rud a chloisimid arís agus arís eile ó dhaoine nach labhraíonn an teanga – gur iontach an rud é go bhfuil rud éigin cosúil leis seo a reáchtáil.

“Caithfear a chuimhneamh gur féile ollmhór í seo atá lán de dhaoine ó gach cineál cúlra agus ó thíortha éagsúla, ach Béarlóirí den chuid is mó. Ach is minic a chuala mé daoine sa phuball in aice linne ag labhairt fúinn, faoi cé chomh spleodrach is a bhí an Puball, faoin oiread daoine a bhí ann, agus tá siad ag rá ‘nach iontach an rud é don Ghaeilge?’”

Ach cé gur iontach an rud é gur féidir leis an ardán feidhmiú mar eiseamláir don dream ar an taobh amuigh, is cinnte gur tábhachtaí í mar mhol lárnach don phobal ar an taobh istigh. Bhí cuid mhór acu siúd ag fanacht, ar ndóigh, sa Láthair Ghaeltachta, eagraithe ag Conradh na Gaeilge le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Cuireadh gach spás sa suíomh in áirithe taobh istigh de chúpla lá sna seachtainí roimh an fhéile, agus cé go raibh sé lán go béal, níor fágadh pioc den lorg céanna a bhíonn le feiceáil in amanna i suíomhanna eile ar an láthair champála agus na sluaite imithe.

Imithe leis é féin i measc na sluaite Dé Luain, agus díreach tar éis dó trealamh Raidió na Life a fhágáil ar ais chuig a stiúideo ar Shráid Amiens, dheimhnigh Conchúr go raibh siad cheana féin ag smaoineamh chun tosaigh chuig féile na bliana seo chugainn.

“Is féidir feabhas a dhéanamh i gcónaí! Bhí an-chuid éagsúlachta againn idir rapcheol, cheol damhsa, fiú ceathairéad bearbóirí – ach ba bhreá liomsa seánraí eile agus rudaí níos éagsúla arís a fheiceáil,” a dúirt sé.

“Ach is dócha gurb é Oireachtas na Samhna an chéad rud eile atá i ndán dúinn – ní stopann sé riamh!”