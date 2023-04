Deireadh seachtaine cinniúnach romhainn

Lámha in airde. An bhfuil aon duine eile ag súil go mór leis an deireadh seachtaine dheireanach de na babhtaí cáilithe iomána i gCúige Laighean agus Cúige Mumhan? Mise fosta.

A leithéid de dheireadh seachtaine a bhí againn agus ní fios fós cé a bheas san iomaíocht i gCraobh na hÉireann i mbliana.

I gCúige Mumhan, fuair Corcaigh an lámh in uachtar ar Phort Láirge – toradh nach raibh aon duine ag súil leis – agus ciallaíonn sé go bhfuil seans fós ag Corcaigh cáiliú. Tá go leor féidearthachtaí ann do na foirne uilig ach rud amháin atá ar eolas againn ná go mbeidh Luimneach agus an Clár i gCluiche Ceannais na Mumhan tar éis a gcluiche a chríochnaigh ar comhscór.

Cluiche den scoth a bhí ann. Léirigh Corcaigh fíor-charachtar in aghaidh na Déise tar éis an drochphreas a fuair siad faoina gcuid taispeántas. Má éiríonn leo an lámh in uachtar a fháil ar Thiobraid Árann Dé Domhnaigh, beidh siad i mbabhta ceathrú ceannais na hÉireann.

Caithfidh Port Láirge dul go hInis agus toradh a ghnóthú ach tá an chuma ar an scéal go bhfuil a séasúr thart – rud nach raibh aon duine ag tuar ó chroch siad leo Comórtas na Sraithe.

Beidh a fhios againn na trí fhoireann a chaillfidh do Chluiche Ceannais Laighean agus babhta ceathrú ceannais na hÉireann Dé Sathairn chomh maith. Is ar bharr an tábla atá Gaillimh le seacht bpointe, ansin tá Cill Chainnigh le sé phointe, Áth Cliath le sé phointe agus Loch Garman le ceithre phointe. Tá an Iarmhí agus Laois ar íochtar an tábla, le pointe ag an Iarmhí tar éis an cluiche iontach a bhí acu in aghaidh Loch Garman nuair a chríochnaigh na foirne ar comhscór.

Chaill Áth Cliath go dona in aghaidh Chill Chainnigh ag an deireadh seachtaine agus iad ag dul go Staid an Phiarsaigh agus bua de dhíth chun seans a thabhairt dóibh fanacht sa chraobh i mbliana. D’éirigh leis na Cait 2-16 a aimsiú sa dara leath i gcomparáid le 0-6 ag Áth Cliath agus tá jab mór le déanamh ag Mattie Kenny agus a fhoireann bainistíochta sprid na n-imreoirí a ardú taobh istigh de sheacht lá.

Má éiríonn leo an bua a fháil ar Ghaillimh agus má bhuaileann Loch Garman Cill Chainnigh, beidh Áth Cliath sa chluiche ceannais.

Caithfidh Loch Garman buachaint chun fanacht sa chraobh. Ní féidir leo anois cáiliú don chluiche ceannais ach is féidir an tríú háit a aimsiú agus sin é an rud a mbeidh siad ag díriú air. Ar aon dul leo siúd, tá bua ag teastáil ó Chill Chainnigh chun a n-áit a chinntiú i gcluiche ceannais Laighean agus beidh sé an-deacair dul ina n-aghaidh.

Rinne Brian Cody ceithre athrú roimh chluiche na Dubs le Cian Kenny, Richie Reid, Alan Murphy, Martin Keoghan (a fuair laoch na himeartha) ar dóigh agus ba chóir go mbeadh siad ag imirt an chéad uair eile.

Déarfainn go mbeidh an bua ag Cill Chainnigh sa bhaile in aghaidh Loch Garman, le Gaillimh ag fáil an lámh in uachtar ar Áth Cliath. Ciallaíonn sé sin go mbeidh Cill Chainnigh agus Gaillimh i gCluiche Ceannais Laighean le hÁth Cliath sa tríú háit sa ghrúpa agus áit dóibh i gcluiche ceathrú ceannais na hÉireann. Beidh le feiceáil an mbeidh aon chasadh deireanach sa scéal seo.