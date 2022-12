Deireadh seachtaine againn i mBeirlín... agus bhí sé níos fuaire in Éirinn ná mar a bhí sé sa Ghearmáin!

Thugas blianta fada ag féachaint ar dhaoine ar na meáin shóisialta ag dul go dtí margaí na hEorpa ag teacht suas go dtí’n Nollaig. Bheartaíos go raibh sé in am agam fhéin tabhairt fé agus dul go ceann acu. Ach an cheist ná cá háit?

Ó bheith ag léamh ar an idirlíon, tá siad ar fad go maith agus go haoibhinn agus ar shlí tá. Bhraith sé mar sin ar eitiltí ag fágaint luath ar an Aoine agus ag teacht abhaile tráthnóna Dé Domhnaigh. Sin an tslí a deineadh an roghnú! Praiticiúil, sea ana-Ghearmánach!

Beirlín na Gearmáine – áit ná rabhas riamh agus bhí fonn bóthair orm. Bhíos sa Ghearmáin tamall maith de bhlianta ó shin ar thuras scoile. Tríocha bliain le bheith cruinn. Bhí sé ana-shuimiúil an uair sin mar ná raibh sé i bhfad tar éis d’fhalla Bheirlín titim.

D’fhágamar ar an Aoine agus bhí sé níos fuaire in Éirinn ná sa Ghearmáin agus is mar sin a d’fhan cúrsaí i gcomhair an deiridh seachtaine. Bhí sé fuar ach bhíomar ag súil le fuacht ceart agus sneachta. Bhí sé díreach i gceart le bheith fírinneach.

Tá an t-uafás le déanamh sa chathair seo, ach nuair a bhíonn an fear beag linn caithfear é sin a chur san áireamh. Leath agus leath is dócha idir rudaí dúinne agus rudaí dó siúd.

Bhí ana-chuid imeachtaí staire ar an liosta agamsa agus níor chuamar in aice leo agus seans go raibh sé ró-throm don mbeirt eile. Caithfidh mé teacht ar ais liom fhéin chun an rud ar fad a fheiscint.

CheckPoint Charlie agus Geataí Brandenburg a bhí ar gach liosta más ea. Bhí idir óg agus aosta tógtha leo sin.

Bheadh an dá áit seo feicthe agam go mion minic ar an dteilifís agus ins na leabhair staire ó bhíos óg agus caithfidh mé a rá libh gur thógas mo chuid ama sna háiteanna seo. Tá rud éigin ana-speisialta le brath ann. Níl aon áit a sheasann amach cosúil le Falla Bheirlín, aríst nuair a chuimhníonn tú ar ar tharla taobh istigh agus timpeall na háite seo. Ní bheidh a fhios ag éinne an fíorscéal.

Ceann dos na gnéithe a thaithin go mór liom ná go raibh gach rud ana-chóngarach. Cheapas go mbeadh rudaí i bhfad ón chéile. Shiúlamar ana-chuid agus níor thógamar ach tacsaí amháin.

Ní haon ionadh go raibh codladh ana-mhaith ag an bhfear óg gach oíche. Is ar éigean go raibh bróg fágtha air ar deireadh! Sin an tslí chun é a dhéanamh.

Ceann dos na himeachtaí a bhí roghnaithe aige ná Madame Tussauds agus bhí sé ar fheabhas. Bhí na dealbha ana-chosúil leis na daoine. Cheapas gurb é Morgan Freeman a bhí taobh liom ag pointe amháin. Dá gcífeá ceann ag teacht chugat i lár na hoíche, rithfeá!

Tá na margaí fhéin ar fheabhas chomh maith. Aríst áiteanna speisialta, díreach fé mar a shamhlaíos go mbeadh.

Tá an Nollaig scríte agus le brath i ngach ceann acu. Bhíomar i gceithre cinn. Tá siad ar fad cóngarach agus deirtear go bhfuil breis agus 30 sa chathair.

Bhí sé go deas teacht abhaile go dtí an fuacht – haha!

Pé scéal é, tá súil agam go mbeidh Nollaig mhór mhaith agaibh ar fad. Tá súil agam chomh maith go mbeidh Saintí go maith daoibh.

Míle buíochas as a bheith liom i gcaitheamh na bliana. Bead ar ais sa bhliain nua. Nollaig shona.