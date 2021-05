Deireadh leis na coláistí samhraidh: €100m caillte ag na Gaeltachtaí

Beidh geilleagar na nGaeltachtaí thíos €100 milliún san iomlán de bharr chinneadh an rialtais na coláistí samhraidh a chur ar cheal den dara bliain as a chéile mar gheall ar imní faoi Covid-19, a tugadh le fios an tseachtain seo.

Tá saineolaithe tar éis luach €50 milliún in aghaidh na bliana a chur ar an mbuntáiste a bhaineann eacnamaíocht na Gaeltachta as na coláistí samhraidh.

Dá réir sin is buille trom é do na coláistí samhraidh féin, do mhná tí, do mhúinteoirí, do lucht siopaí, do lucht bialann mar aon le comhlachtaí iompair a bhíonn ag tabhairt daltaí ó thithe go dtí ionaid spóirt agus léinn.

Anois tá an brú ag géarú ar an Aire Stáit Gaeltachta Jack Chambers pacáiste sásúil a aontú le go mbeidh cúiteamh á fháil as a chinneadh, a fógraíodh ar an Aoine, gan dul ar aghaidh leis na coláistí samhraidh arís i mbliana.

Chuir ráiteas an Aire Chambers deireadh le dóchas go bhfillfeadh na coláistí samhraidh i mbliana mar thoradh ar phróiseas comhairliúcháin ina raibh an tAire agus oifigigh na roinne ag plé le hionadaithe ó na Gaeltachtaí éagsúla, mná tí ina measc, thar imeacht trí seachtaine.

“Rinneamar plé cuimsitheach leis na páirtithe leasmhara go léir a bhfuil ról ríthábhachtach acu i bhfeidhmiú na gcoláistí samhraidh Gaeltachta – idir ionadaíocht na mban tí agus lucht stiúrtha na gcoláistí iad féin,” a dúirt an tAire Chambers.

“De thoradh an phlé sin, bhí sé an-soiléir go raibh imní ar lucht lóistín agus lucht stiúrtha na gcoláistí araon faoi bheith ag cur lóistín ar fáil ina mbailte féin do pháistí sna cúinsí reatha mar atá de thoradh Covid-19. Aithním an imní agus an bhuairt sin.

“Beidh an scéal ar fad á bhreithniú ag an roinn i dtreo ciste cobhsaithe cuí a chur i dtoll a chéile.”

Dar le Mairéad Uí Fhlatharta, bean tí ón Aird Mhór i gCill Chiaráin i gConamara, go raibh gá le cúiteamh mar gur gnó iad na coláistí samhraidh ar nós chomhlachtaí eile na tíre.