Deireadh le ré ghlórmhar agus Éamonn Murray ag imeacht

Cé nach raibh ionadh ar mhórán nuair a d’éirigh an bainisteoir Éamonn Murray as a phost ar fhoireann sinsear ban na Mí, fós mhothaigh sé go raibh deireadh tagtha le ré ghlórmhar stairiúil.

Seans gur maoithneachas atá sa chaint seo agus b’fhéidir go leanfaidh foireann na Mí ar aghaidh ag buachaint tuilleadh Chraobhacha na hÉireann. Ach tá deireadh tagtha le ré agus mar is eol dúinn, ní féidir le achan rud fanacht mar atá sé go deo.

Ba léir an méid measa a bhí ag Éamonn ar na himreoirí agus is amhlaidh a bhí ag na himreoirí dó. Tháinig sé sa jab nuair nach raibh mórán á iarraidh agus faoina réim, tá dhá Chraobh Shinsear na hÉireann as a chéile buaite aige chomh maith le Craobh Idirmheánach na hÉireann, Comórtas na Sraithe i Roinn 1, 2 agus 3 le Craobh Idirmheánach Laighean buaite fosta.

D’éirigh leis na pearsantachtaí difriúla i gCo. na Mí a tharraingt le chéile agus gach duine a chur ag obair ar son pheil na mban sa chontae. Is rud ollmhór é sin, go háirithe mar nach raibh spéis ag imreoirí imirt don chontae nuair a tháinig sé isteach ar dtús in 2017.

Roimh chluiche ceannais na hÉireann i mbliana, bhí cinneadh déanta ag a fhoireann bainistíochta Paul Garrigan agus Shane Wall éirí as.

Bhí na himreoirí Vikki Wall agus Orlagh Lally le dul chun na hAstráile chun peil Astrálach a imirt. Tá Emma Troy imithe ón fhoireann chun cónaí san Astráil chomh maith. Bhí a fhios ag an saol go mbeadh cuma iomlán difriúil ar an fhoireann in 2023.

Spreag Éamonn féinmhuinín san fhoireann. Níor thug aon duine taobh amuigh den champa seans dóibh Craobh na hÉireann a bhaint in aghaidh Átha Cliath anuraidh. Ba iad Áth Cliath na seaimpíní agus iad ag lorg a gcúigiú Craobh as a chéile.

I mbliana, níor imir an Mhí chomh maith sin go dtí an lá deireanach nuair a bhí sár-thaispeántas acu i gcoinne Chiarraí.

Labhair Éamonn sna hagallaimh cheana go ndéanfadh sé an rud is fearr do pheil na Mí. Bhí caint ann go mbeadh sé ag éirí as tar éis Craobh na hÉireann a bhuachaint an chéad uaid, ach d’fhan sé, mar b’in é an rud ceart le déanamh agus an rud a bhí sé ag iarraidh a dhéanamh.

Tá seirbhís 20 bliain tugtha aige do Pheil na mBan sa Mhí.

Ní féidir le haon duine a rá nach ndearna sé an rud is fearr i gcónaí d’imreoirí na Mí.

Comhghairdeas leat a Éamoinn as a ndearna tú agus gach rath ar do thuras nua.