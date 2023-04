‘Deireadh le plean chun sruth níos deacra Gaeilge a chruthú’

Tá an chosúlacht ar an scéal go gcuirfear deireadh sealadach ar a laghad leis an bplean sruth Gaeilge níos deacra a chruthú do dhaltaí Ardteistiméireachta sa Ghaeltacht agus in earnáil na Gaelscolaíochta.

De réir tuarascáil a d’ullmhaigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) don Aire Oideachais Norma Foley, ní roinntear aon fhís ná cuspóir maidir leis an tslí chun cinn agus tagraíodh don imní i measc oideachasóirí agus feachtasóirí Gaeltachta agus Gaeilge.

Níl an tuarascáil foilsithe go fóill ach tá sé feicthe ag máthair-nuachtán Seachtain, an Irish Independent. Bheifí ag súil go nglacfadh an tAire Oideachais le moltaí na tuarascála.

Bhí tuairimíocht ann go mbeadh na moltaí seo i bhfeidhm roimh lár na 2020idí ach is léir go bhfuil an próiseas faoi bhrú anois.

Ba é an moladh a bhí ann – agus atá i bhfeidhm cheana féin ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh – ná go mbeadh sruth dírithe ar dhaltaí Ardteistiméireachta i meánscoileanna Gaeltachta agus i nGaelcholáistí a bheadh ‘níos dúshlánaí’ – T1 – agus sruth eile do dhaltaí Ardteistiméireachta i scoileanna eile, T2.

Breis agus bliain a bhí próiseas comhairliúcháin á reáchtáil ag CNCM ina raibh tuismitheoirí agus múinteoirí Gaeltachta agus taobh amuigh den Ghaeltacht páirteach.

Tógadh ceisteanna le linn an phróisis faoin údar a bhí leis an moladh go mbeadh curaclam Gaeilge na hArdteistiméireachta á scoilteadh. Dúirt go leor múinteoirí nach mbeadh sé indéanta spriocanna sainriachtanais an chúrsa a bhaint amach.

Léiríodh imní freisin go raibh an iomarca béime ar an litríocht, mar a tugadh le fios freisin faoi leagan amach Ghaeilge an Teastais Shóisearaigh. Ceaptar gur cheart go mbeadh béim níos mó ar scileanna labhartha na Gaeilge.