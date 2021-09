Deireadh faoi dheireadh le mallacht Mhaigh Eo?

De réir Old Moore’s Almanac 2021, beidh an bua ag Maigh Eo i gCluiche Ceannais Sinsir Peile na hÉireann Dé Sathairn.

Níl a fhios agam an gcreideann tú sna rudaí seo agus an mhallacht atá in ainm a bheith curtha ar Mhaigh Eo ó 1951.

De réir an scéil, chuir sagart mallacht ar an fhoireann a bhuaigh Craobh na hÉireann mar nár thug siad ómós ceart don tsochraid a bhí ag dul ar an bhealach mór. Dúradh nach mbainfeadh siad Craobh na hÉireann go dtí go mbeadh an duine deireanach ón phainéal caillte. Sin 70 bliain ó shin agus tá fir an iarthair fós ag fanacht.

Seo an chéad uair ó 2012 go bhfuil foireann as Connachta agus as Ulaidh ag casadh lena chéile sa bhabhta ceannais. An bhliain sin, bhí an bua ag Dún na nGall in aghaidh Mhaigh Eo. Feicfear Maigh Eo ag imirt ina séú cluiche ceannais le deich mbliana ag an deireadh seachtaine le gach ceann roimhe seo caillte acu.

An féidir le spórt a bheith chomh cruálach arís do Mhaigh Eo?

Is féidir, ach tá an seans ag Maigh Eo fosta. Na rudaí le feabhsú air ar dtús báire. Taispeántas sa chéad leath. Níor imir siad sa chéad leath in aghaidh Átha Cliath nó na Gaillimhe i gCluiche Ceannais Chonnacht. Bhí cuma mharbhánta orthu agus bhí sé ró-éasca ag Áth Cliath seilbh na liathróide a fháil uathu.

Ghéill siad 0-5 mar gheall air seo agus níor thapaigh siad ach ceithre as na 10 seans ar chúl a thóg siad. Athrú iomlán sa dara leath a bhí ann agus nuair a bhí an imirt ina chíor thuathail, bhí siad ar dóigh.

Bhrúigh siad cosantóirí Átha Cliath agus chuaigh siad ar an ionsaí lena gcluiche ag rith agus ag fáil 0-8 ó sheilbh na liathróide a bhí caillte ag Áth Cliath. Bhí neart agus aclú dochreidte acu.

Bhris Tír Eoghain croíthe Chiarraí arís i mbliana agus cé go mbeidh siad ríméadach leis an toradh, tá obair le déanamh acu. Bhí a gcic amach fada ina chnámh spairne dóibh. Chaill siad an iomarca agus chuir siad an oiread sin brú ar a gcosaint dá bharr.

Ag féachaint siar ar an chluiche, ní bheidh na comhbhainisteoirí Brian Dooher agus Feargal Loogan sásta leis an tslí a bhí an láimhseáil agus cinnireacht ar an pháirc agus ionchur na dtosaithe.

Ag leath-am sa bhabhta leathcheannais, ní raibh aon scór faighte ag aon tosaí ón imirt.

Ach bhí an chosaint dochreidte agus d’oibrigh siad chomh crua ar fud na páirce ar an ionsaí agus ag dul siar. Cé go raibh uimhir a 6 ar Kieran McGeary, bhí sé in achan áit agus rud a sheas amach ná cé chomh maith is a bhí siad ag greamú.

Beidh ról an bhinse don dá thaobh thar a bheith tábhachtach, le Cathal McShane ag aimsiú 1-3 agus Darragh Canavan ag déanamh an-dochar nuair a tháinig sé isteach. Mar aon le Enda Hession do Mhaigh Eo. Feicfidh muid an mbeidh ceachtar acu ag tosnú nó an bhfanfaidh siad ag imirt leis an chluiche a chríochnú amach.

Cuimhnigh chomh maith, Is buille mór é do Mhaigh Eo nach bhfuil Cillian O’Connor ar fáil.

Tá sé iontach don pheil go mbeidh ainm nua ar Chorn Sam Mhig Uidhir i mbliana. An mbeidh deireadh le gorta 70 bliain nó an gorta 13 bliana a bheas againn?

Táim ag súil go mór le fáil amach.